Kevin Roldán revela la millonada que cobró a Cristiano Ronaldo por cantarle

En el año 2015, Kevin Roldán dio de qué hablar luego de cantar en el cumpleaños número 30 de Cristiano Ronaldo, en España.

En ese momento, el cantante colombiano publicó en sus redes sociales una foto junto al portugués y escribió: “Cristiano, gracias por contratarme para ser el show central de tu fiesta de Cumpleaños número 30. Es un honor para mí”.

Ahora, 9 años después, Roldan reveló varios detalles de esa presentación, incluso lo que le cobró al futbolista, quien, al parecer, “ama” sus canciones.

Recientemente, Kevin Roldán dio una entrevista en As y allí contó parte de sus procesos personales y artísticos, así como el apoyo que siempre recibió por parte de su papá, Peter Roldán, quien falleció en 2021. En medio de la charla, el cantante recordó cuando su padre le informó que lo querían contratar para dar un concierto privado en España.

“Me llamó un día y me dijo: “Hay un show privado pronto, en pocos días. Pero es en España”. Yo le dije: “Pues vamos”. Él sabía que a mí me gusta mucho, yo no lo veo como un trabajo, lo veo como mi momento más nice de la vida estar en la tarima. Me gusta cantar a la gente, los que han venido a mis shows, saben que no soy tranquilo. Me gusta correr, saltar, me gusta hacer feliz a la gente”, rememoró.

Asimismo, dio que en ese momento estaba de gira en México y, aunque no sabía quién lo quería contratar, dio el visto bueno. “Así que le dije que cogía el avión a España y regresaba al día siguiente para seguir cumpliendo con la gira en México. Yo ya lo tenía en mi mente sin saber qué era para Cristiano”.

“Era un buen negocio. Mi padre me dice: ‘Ya se cerró. ¿Sabe para quién es?’. Yo le dije: ‘¿Para quién?’. ‘Para Cristiano Ronaldo, para el jugador’, me soltó. Fue increíble: ‘¿En serio, papi? ¡Qué bendición!’. Me contó que era el artista principal y yo no lo creía porque apenas estábamos empezando. Le dije: “Papi, es su 30 cumpleaños, es como muy especial, tiene que haber muchos artistas”. Pero cuando llegamos nada, solo era yo, ¡vaya responsabilidad para mí! No sabía si las canciones se las sabía”, detalló.

@cristiano Gracias por contratarme para ser el show central de tu fiesta de Cumpleaños numero 30,Es un honor para mi pic.twitter.com/b9u81TyABd — Kevin Roldan♛ (@KEVINROLDAN) February 7, 2015