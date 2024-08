Christian Cueva, futbolista peruano, fue denunciado por su la que fue su esposa por 12 años, Pamela López, por violencia física y psicológica. De acuerdo con la mujer, se dieron "sucesos muy graves" que la han llevado a temer por su vida.

Vea también: Georgina Rodríguez: ¿Asegurada económicamente tras una posible separación de CR7?

"Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida , uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños” , aseveró López, y anidió que su hija mayor, que tuvo en otra relación, también ha sido víctima de violencia por parte de Cueva.

Añadió que no cree ser abusador y que se hará responsable de sus actos, lo cual no implica que no deje de defenderse y buscar aclarar "aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron".

Lea también: Angélica Jaramillo reaparece en 'días difíciles' con un mensaje esperanzador



Asimismo, pidió perdón "por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó". "Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes", pide que se le "deje jugar al fútbol", solicitó Cueva, y luego agregó: "Insisto en que no rehúyo de mi responsabilidad, pero, una vez más, ruego, que el salvavidas que es para mí el fútbol, no se me quite".