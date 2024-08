Aproximadamente un mes antes de su fallecimiento, Omar Geles tuvo que ser ingresado de urgencia en una clínica en Miami, Estados Unidos, mientras se encontraba de gira. En ese momento, los medios informaron que el cantautor colombiano había sufrido una descompensación, y tras varias horas bajo observación médica, fue dado de alta.

Vea también: Omar Geles también escribió una canción de Reguetón muy popular: Seguramente la reconoces

Asimismo, Juan Manuel aseguró que, tras regresar a Colombia, Omar visitó a su médico. Sin embargo, para él, la repentina muerte de su hermano no fue causada por una falla cardíaca, como señalaron los médicos que intentaron salvarle la vida.

“Un forense nos explicó que existe algo llamado muerte del deportista o muerte súbita. Omar no tenía problemas del corazón. Ese día, había pasado la noche en vela, y por la mañana fue a jugar. Después, almorzó, aparentemente en exceso, y volvió a jugar en la tarde. Era muy apasionado por el tenis”, señaló.

Le puede interesar: Yeison Jiménez hace angustiosa confesión sobre la salud de uno de sus hijos: "Estoy aburrido"

Finalmente, reveló que no se le realizó una autopsia al cantante. “En ese momento no quisimos someterlo a eso, ya que no fue asesinado ni nada por el estilo. Dios se lo llevó, y así fue”.