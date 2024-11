Carolina Cruz y Lincoln Palomeque estuvieron en una relación amorosa por más de 10 años, lo que los convirtió en una de las parejas más admiradas de la televisión nacional; sin embargo, sorprendieron en marzo de 2022 con su separación.

El actor ha sido muy hermético con este y otros hechos de su vida personal, pero la presentadora sí se ha referido a su expareja agregando elogios, especialmente en su rol como padre.

En el pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, la vallecaucana se refirió a un tema que tocó sus más profundas fibras.

Carolina Cruz se refirió al fin de su relación con Lincoln Palomeque

De acuerdo con lo contado por Carolina Cruz, en algún momento recibió comentarios como que “intentó amarrar a Lincoln Palomeque con su segundo hijo, Salvador”.

La modelo inició su relato asegurando que nunca pensó en esta posibilidad: “Me decían hace poco en uno de los pódcast, ‘bueno Caro, pero si tú no estabas también en tu relación, para qué quedaste embarazada, para qué tuviste a otro hijo para agarrar a tu pareja en el momento, para qué se quedará contigo por amarrar a un hombre’. Yo me ponía a pensar y decía: ‘No qué locura cómo amarra uno a un hombre con un hijo’”.

“Yo tenía cuarenta años y me fui a hacer mi citología, como me la hacía siempre, cada ocho meses o cada año máximo (…) Me dice mi ginecólogo ‘Ya tienes 40 años, si tú quieres tener un bebe, deberíamos hacer una prueba de ovulación (…) deberíamos hacerle una prueba a tu pareja a ver cómo está' (…) porque mucha gente piensa que no puede darse un embarazo por la mujer, porque siempre nos señalan a las mujeres, y en muchos casos es el hombre o son los dos”, agregó.

Cabe mencionar que, en la actualidad Carolina Cruz y Lincoln Palomeque han demostrado que llevan una buena relación por sus hijos, por lo cual comparten en familia momentos especiales como los cumpleaños de los menores.

