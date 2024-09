La presentadora Carolina Cruz, originaria del Valle del Cauca, ha decidido abrirse por completo con su audiencia en su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, donde explicó los motivos detrás de su separación del actor Lincoln Palomeque,con quien mantuvo una relación de más de 10 años y es el padre de sus hijos. En su conversación, resaltó el papel fundamental que juega la comunicación en cualquier pareja.

Como había anticipado, Cruz decidió hablar sin filtros sobre lo que realmente ocurrió en su relación con Palomeque, dejando claro desde el principio que "hablaré desde mi perspectiva, porque respeto profundamente al padre de mis hijos. Él es una persona excepcional, un hombre bueno, un papá maravilloso que se esfuerza día a día por ser mejor".

Durante un relato de 16 minutos Cruz hizo hincapié en cómo "la vida puede cambiar en un segundo", y explicó que una de las claves para sobrellevar estos cambios es tener una comunicación efectiva. A lo largo del tiempo, dijo, fue guardando sus sentimientos y deseos, lo cual afectó su relación de manera gradual.

"Nunca me casé con Lincoln, siempre vivimos en unión libre, una decisión que tomamos juntos. Pero, mirando hacia atrás, creo que debí haber sido más firme en algún momento y decirle: 'Oye, yo sí quiero casarme. Si tú no, ese es tu problema, pero yo sí quiero'", reveló Cruz.

Confesó que siempre ha tenido dificultades para establecer límites claros en sus relaciones y que, en esta ocasión, no fue la excepción. Para evitar conflictos y discusiones con su pareja, prefirió callar su deseo de casarse, lo que, con el tiempo, enfrió su relación.

Cruz añadió que "la distancia y las negociaciones que surgen en una relación pueden hacernos creer que todo está bien, cuando en realidad no lo está. En su momento, debí haber dicho lo que pensaba, pero en lugar de eso, terminé adaptándome a la situación".

La presentadora también quiso dejar claro que, aunque la relación llegó a su fin, no la considera un fracaso. "He leído comentarios diciendo que perdí 11 años de mi vida porque no funcionó, pero no es así. Durante esos años conocí a un hombre increíble, formé una familia hermosa y tuve lo más valioso de mi vida: mis hijos. Así que, claro que funcionó, y funcionó muy bien. Simplemente, en un momento la relación se enfrió".

Para cerrar, Carolina Cruz reflexionó sobre cómo ambos contribuyeron a la ruptura. "No solo hubo un responsable. Los errores que cometimos se hicieron evidentes y, en lugar de enfrentarlos, preferimos evitar conversaciones difíciles. Eso, al final, nos llevó a la separación".

"A ninguno de los dos nos gustaba enfrentarnos a esos diálogos incómodos. Somos muy similares en carácter, y eso fue parte del problema. Dejamos que la relación se enfriara. A pesar de eso, seguimos queriéndonos, pero de una manera distinta. Hoy en día, mantenemos una relación basada en el respeto, el cariño y un amor enorme".