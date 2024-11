Carolina Cruz preparó a su hijo para una desgarradora despedida: “Se va a ir al cielo”

Carolina Cruz es una figura ampliamente reconocida en la televisión colombiana, destacada no solo por su belleza, sino también por su sólida carrera en los medios. La presentadora se dio a conocer en el mundo del entretenimiento a partir de su participación en el certamen de belleza de 1999, donde su profesionalismo y carisma le abrieron puertas. Hoy ha consolidado una amplia audiencia en redes sociales.

Aunque Cruz ha intentado mantener su vida privada fuera del foco mediático, en algunas ocasiones ha compartido relatos y experiencias personales. A través de un formato propio, la celebridad ha revelado aprendizajes y reflexiones que han llegado al corazón de sus seguidores.

Carolina Cruz lanzó su podcast 'Mi mundo, mis huellas, mi verdad', un espacio donde aborda temas sentimentales y aspectos íntimos que hasta ahora había mantenido en reserva. En este proyecto, la exreina de belleza se comprometió a hablar abiertamente sobre diversas facetas de su vida, revelando pensamientos y sentimientos profundos.

Recientemente, Cruz decidió hablar sobre los amores que han marcado su vida, refiriéndose especialmente a aquellos seres que dejaron una huella en su corazón, entre ellos, miembros de su familia y sus mascotas.

Primero, se refirió a su querida perrita Chiqui, quien la acompañó desde sus 17 años hasta 2008. Sin embargo, varias personas mostraron especial interés en la historia de Dandy, una mascota que llegó a su vida junto a su expareja, Lincoln Palomeque.

“Yo dije: ‘No quiero volver a tener otra mascota en mi vida’. La Chiqui se murió en 2007 o 2008, y no he podido superarlo. Empecé a salir con el papá de mis hijos y él ya tenía mascota, Dandy, quien formaba parte de su vida”, expresó.

“Al principio, fui muy reacia con Dandy. Era una cosita divina, pero solo pensaba en no encariñarme. Los animales son muy inteligentes y astutos, así que estuvo cerca de mí hasta que me enamoré perdidamente. Pronto, yo era su dueña, ya no Lincoln”, añadió.