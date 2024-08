Desde su separación de Carolina Cruz en marzo de 2022, Lincoln Palomeque ha sido blanco constante de rumores sobre nuevas parejas. A pesar de su intención de mantener un perfil bajo, las especulaciones sobre su vida sentimental han sido incesantes, vinculándolo con varias mujeres, la más reciente siendo la modelo pereirana Diana Gaviria.

Lejos de molestarse, el actor cucuteño ha decidido tomar la situación con humor. Hace poco, cuando un portal de entretenimiento publicó una noticia con el título “Le pidieron 3 hijos a Lincoln Palomeque y no fue su novia”, él respondió de manera irónica en sus historias de Instagram: “Desde hace tiempo no han hecho sino inventarme novias, estar solo y tranquilo es un buen estado. A veces es mejor solo…”. Esta respuesta dejó claro que no está interesado en alimentar los rumores sobre su vida amorosa.

Aunque el público parece obsesionado con encontrarle una nueva pareja, Lincoln Palomeque ha dejado en claro que sus verdaderas compañías son sus hijos, Matías y Salvador. En una tierna publicación en Instagram, compartió una imagen con su hijo Matías, escribiendo: “Nada como dormir con alguien que de verdad te da paz, donde la tranquilidad es real, mi angelito, gracias a Dios”. Esto demuestra que su prioridad es su rol como padre y la paz que encuentra en su familia.

El fin de la relación entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz fue objeto de numerosas teorías, incluyendo rumores de infidelidad. Sin embargo, Carolina ha aclarado en varias ocasiones que no hubo una tercera persona involucrada. En una entrevista con la actriz Camy Jiménez, Carolina explicó: “Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea. Dije, ‘si a él no le gusta, pues yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’”. La ruptura se dio, según ella, por diferencias irreconciliables en sus expectativas y prioridades.