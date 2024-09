Sebastián Yatra ha sorprendido a sus fans al anunciar su participación en el famoso musical 'Chicago' en Broadway, donde interpretará a Billy Flynn, el mismo personaje que Richard Gere encarnó en la versión cinematográfica de 2002. Esta noticia, que Yatra había mantenido en secreto durante algún tiempo, representa un importante hito en su carrera y un nuevo reto que lo tiene completamente emocionado. "Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero por fin les puedo contar que voy a ser protagonista en Brodway en la obra Chicago", escribió el cantante colombiano en sus redes sociales, mostrando su entusiasmo y gratitud por esta oportunidad única.

Para Yatra, participar en un musical de Broadway es un sueño que ha albergado desde hace mucho tiempo. En su mensaje, recordó cómo hace 12 años asistió a una función de Evita protagonizada por Ricky Martin, una experiencia que lo inspiró a seguir su propio camino en el mundo del entretenimiento. . Este papel en Chicago no solo marca su debut en Broadway, sino que también representa una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su talento, hasta ahora conocida principalmente por su música.

¿Qué desafíos enfrenta Sebastián Yatra en su papel como Billy Flynn?

Aunque Yatra ya ha tenido experiencias previas en el mundo de la actuación, como su participación en series musicales y películas en inglés, protagonizar un musical en vivo en Broadway es un desafío completamente nuevo. Billy Flynn, su personaje en Chicago, es un abogado carismático y manipulador, especializado en defender a mujeres acusadas de asesinato. Este rol requiere no solo habilidades de actuación, sino también la capacidad de interpretar icónicas canciones del musical como "All I Care About" y "Razzle Dazzle".

En una reciente entrevista para un medio nacional, Yatra confesó que la actuación ha sido un reto enriquecedor que le ha permitido explorar aspectos de sí mismo que desconocía. "La gracia es no actuar de ti mismo, sino interpretar a alguien más", explicó, subrayando que tiene poco en común con su personaje. A pesar de las diferencias, el cantante está decidido a darle su propio toque a Billy Flynn y aprovechar al máximo esta oportunidad para aprender y crecer como artista.