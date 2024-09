Kimberly Reyes, la reconocida actriz colombiana, se ha destacado por su participación en importantes producciones de la televisión nacional e internacional. Sin embargo, recientemente, ha sido noticia no por su carrera artística, sino por la sincera y conmovedora confesión que hizo sobre su vida personal en una entrevista.

Kimberly Reyes habló de duro momento

“En mi caso, que siempre he sido cachetona, al generar una sensación de un rostro más delgado en la parte inferior, me acentuó muchísimo más el tercio superior. Fue entonces cuando las personas comenzaron a atacarme en redes sociales. La gente me decía que me veía inflada en cámara (...) Me empecé a apagar. Ya no podía más con los insultos de las personas. Yo tapé los espejos de mi casa porque no me quería ver”, confesó.

“No podía hacerle frente al mundo y me quería esconder. Ya no podía más con los insultos de las personas y la cantidad de cosas feas que me decían”, agregó.

Además, Kimberly habló sobre su larga lucha contra la depresión, una batalla que ha librado desde su niñez.

“Yo desde niña he sufrido de depresión, yo no he sido una mujer que haya sido fuerte toda la vida”, confesó, revelando que, en su juventud, llegó a considerar el quitarse la vida como una salida a su sufrimiento.

“Tengo aquí cortadas. Kimberly sí pensó en suicidarse. Creo que era necesario enamorarme de mí para el día de mañana saber cómo debo amar a la otra persona”, aseveró.

La actriz incluso llegó a autolesionarse, convencida de que era la única forma de escapar de una realidad que le resultaba insoportable.

A pesar de estos difíciles momentos, Kimberly ha comenzado a encontrar el camino hacia la sanación y su historia es un poderoso recordatorio de la importancia del amor propio.

Esta entrevista de Kimberly Reyes quiso exponer los peligros de la presión social y las críticas en una era donde las redes sociales pueden ser tanto un espacio de apoyo como un lugar de juicio. Su valentía al compartir su experiencia ha hecho que muchos internautas la aplaudan y le dejen comentarios llenos de cariño.

