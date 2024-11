El papel que catapultó la carrera musical y actoral de Greeicy Rendón fue, sin duda, el de ‘Daisy O'Brian’ en la exitosa serie del Canal RCN, ‘Chica Vampiro’. En esta producción, compartió protagonismo con el actor argentino Santiago Talledo, quien interpretó a ‘Max de La Torre’, formando una de las parejas más memorables de la televisión juvenil.

El amor de los personajes trascendió a la vida real, pues los famosos tuvieron un noviazgo por algunos meses.

Años después de haber trabajado juntos, Greeicy Rendón y Santiago Talledo mantienen una sólida amistad, algo que ambos han demostrado en diversas ocasiones a través de sus redes sociales. Incluso, el actor argentino participó en el videoclip de ‘La depre’, canción interpretada por Mike Bahía, actual pareja de la colombiana.

Greeicy expuso que su ex le mintió sobre su orientación

Gracias a la gira de conciertos que la intérprete de ‘A veces a besos’ está realizando en varios países, incluyendo Argentina, se reencontró con su expareja. Juntos participaron en una entrevista para el pódcast ‘Nadie dice nada’.

Allí, Greeicy expuso que, cuando fue pareja del actor, se dio cuenta de que “la utilizó para tapar” su verdadera orientación sexual.

“Santi me utilizó para tapar lo suyo”, aseguró la artista. “Ustedes saben que él es un hombre encantador con su personalidad y su alma, y yo me tragué, pero él no la quiso tragar”.

Por su parte, el argentino manifestó que, desde que vio a Greeicy quedó flechado, e incluso, ella fue su “primera mujer”. “Me dicen que era todo muy machista allá y me dijeron, no podés decirlo, me lo hicieron saber. Yo la conocí y me encantó, pero yo a ella le mentí, ¡pobre!”, dijo el actor.

