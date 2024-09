Greeicy Rendónha conquistado el corazón de millones de personas en Colombia y toda Latinoamérica gracias a su inconfundible talento vocal y las emotivas letras de sus canciones. Además de su exitosa carrera musical, la cantante vive una hermosa historia de amor con Mike Bahía, con quien comparte su vida familiar junto a su hijo Kai. Aunque han mantenido la identidad de su primogénito en privado por motivos de seguridad, recientemente han empezado a compartir pequeños momentos de su vida en redes sociales.

En una serie de historias de Instagram, Greeicy mostró a sus seguidores un día cotidiano en su hogar, acompañada de Mike y su pequeño Kai, quienes disfrutaban de un momento especial entre las vacas de su finca. En las imágenes, se observa a Kai, nacido el 22 de abril de 2022, sobre los hombros de su papá, mientras Greeicy graba todo con una sonrisa desde atrás. El video rápidamente generó reacciones en redes, donde muchos seguidores comentaron lo parecido que es el niño a su madre, y aplaudieron la decisión de la pareja de resguardar su privacidad durante tanto tiempo.

Tour de Greeicy Rendón

En cuanto a su carrera artística, Greeicy se prepara para reanudar su exitosa gira “Yeliana Tour” el 11 de octubre en Santo Domingo, con su última presentación el 7 de diciembre en San Salvador. Para sus seguidores, será una nueva oportunidad de ver en vivo a una artista que ha logrado equilibrar su vida profesional con su rol de madre. Mike Bahía también ha expresado su admiración por esta nueva etapa de Greeicy, señalando que ser madre la ha llevado a una versión más fuerte y poderosa de sí misma.

Greeicy Rendón revela los desafíos que enfrentó como madre

La cantante y actriz Greeicy Rendón fue invitada al podcast 'Vos podés' de Tatiana Franco, donde compartió que, aunque en un principio no quería ser madre, ahora su hijo Kai se ha convertido en su máxima prioridad.

"Sentía que mi mente estaba al borde del colapso, no sabía si lo lograría. Apenas tenía energía para bañarme, y ni siquiera lograba peinarme. Soy fuerte porque he aprendido que no puedo con todo. Tengo siete cosas por hacer y debo organizarme para enfocarme en dos", expresó Greeicy.

Uno de los mayores retos, según ella, ha sido adaptarse a no disponer de todo su tiempo como antes. "Cuando tenía todo el día para mí, lo dejaba pasar, pero ahora quiero hacerlo todo y no puedo. He tenido que aprender a ser fuerte y priorizar lo realmente importante", concluyó la protagonista de 'Chica Vampiro'.