Greeicy Rendón hace poco concedió una entrevista a ‘Aprendemos juntos 2023’, que tiene un perfil de YouTube, espacio en el que se sinceró sobre su larga carrera en la actuación y la música.

Te podría interesar: Greeicy Rendón lanzó su canción más esperada 'A veces a besos': te dejamos la letra

“En este inspirador video, la actriz y cantante colombiana Greeicy Rendón nos invita a descubrir su faceta más personal, desde sus modestos comienzos hasta su triunfo en la industria del entretenimiento. Es un testimonio conmovedor sobre los sueños, la lucha y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, que invita a los espectadores a reflexionar sobre su propio camino y a encontrar inspiración en su relato. Su historia es un ejemplo de superación, perseverancia y autenticidad, y está llena de momentos de vulnerabilidad y aprendizaje”, se lee en la descripción del video.

Greeicy habló de problema que no controla

Sin embargo, un hecho llamó la atención de los espectadores y es que la caleña, de 31 años, habló sobre un asunto de su salud que pocos conocen, pero que suele afectar a quienes la rodean.

De acuerdo con la intérprete ‘A veces a besos’, antes de hacer una presentación musical en vivo los nervios le juegan una mala pasada.

No dejes de leer: ¿Problemas de cama? Greeicy Rendón habla de su relación con Mike Bahía “Allá abajo está blindado”

“Es como que el cuerpo necesita eliminar y me dan muchos gases. Como diríamos en Colombia, pedorrera”, reveló.

Igualmente, contó una anecdota que tuvo con una persona nueva en su equipo:

“‘Juangui' ese día me acompañó y yo no tenía tanta confianza con él, pero a mí me pasa algo y es que, si yo tengo un gas, yo necesito soltarlo porque yo no puedo salir al escenario apretando. Necesito. Obviamente, escojo un lugar. Escojo un lugar íntimo y específico para no hacerlo. Digo: ‘Prefiero 'pear' al equipo que hacerlo delante del artista’”.

Por último, declaró: “Cuando me pasa en lugares públicos, cuando huele a pedo, nadie va a pensar que fui yo. Porque como los artistas no tenemos gases ni nada de eso... La gente cree que fue todo el mundo menos yo. Yo aprovecho y digo: ‘¡Uy, no! ¿La gente por qué es así?’”.

Lee también: Greeicy Rendón reveló cuál ha sido el peor momento de su vida: "A duras penas me bañaba"