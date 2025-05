La empresaria e influencer barranquillera Andrea Valdiri sorprendió a los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia al confirmar que este 22 de mayo ingresará al reality en la esperada dinámica del congelado, para darle ánimo a su amiga Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu. Antes de su ingreso, Valdiri ofreció una entrevista exclusiva al Canal RCN en la que no solo reafirmó el cariño que siente por la creadora de contenido, sino que también habló abiertamente sobre el distanciamiento que ambas vivieron recientemente.

Andrea Valdiri es una de las figuras más influyentes de la farándula digital en Colombia. Conocida por sus espectaculares bailes, su faceta empresarial, su vida como madre y su fuerte presencia en redes sociales, también ha protagonizado titulares por sus relaciones amorosas, sus emprendimientos y sus polémicas públicas. Su amistad con La Jesuu, otra creadora de contenido que ha luchado por abrirse espacio en el entretenimiento colombiano, fue durante años una de las más aplaudidas del medio. Sin embargo, esa relación atravesó momentos de tensión que las alejaron temporalmente.

“Yo no la quiero perder”

Durante la entrevista previa a su aparición en el congelado, Valdiri se mostró muy emocional al hablar de Valentina. “Esa pelada conmigo ha estado en todo, en todo”, expresó entre risas y nostalgia. También explicó que, aunque se distanciaron por diferencias, no considera que el conflicto haya sido tan grave como para romper por completo la relación.

“Yo siento que no fue tan grave la vaina. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero de eso aprendemos”, dijo Valdiri, dejando claro que está dispuesta a sanar y reconectar con su amiga.

Afirmó que una verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles y que, por eso, su aparición en el congelado busca acompañar a La Jesuu en uno de sus mayores sueños: brillar en la televisión nacional.

“Es bonito cuando tú tienes una amistad que te apoya para que cumplas tus sueños, no que te envidie. Cuando la gente entienda eso, va a ver que es lindo luchar por una amistad que vale la pena”, agregó.

“Voy a tirar factos”

Con su estilo frontal y sin filtros, Andrea también anticipó que no se quedará callada durante su paso por el set del reality. “Voy a tirar factos”, advirtió, dejando entrever que podría lanzar críticas hacia algunos participantes que, según ella, han cruzado la línea del respeto.

“Entiendo que es un reality show, pero no hay que pasar el límite de la humillación hacia los compañeros. Una cosa es hacer show y otra muy distinta es pisotear a alguien para tener apoyo del público”, recalcó.

En redes sociales ya se especula si sus palabras irán dirigidas a figuras como Yina Calderón o La ToxiCosteña, quienes han tenido múltiples enfrentamientos con La Jesuu durante el programa.

“Yo no me mamo una vaina de esas”

Al ser consultada sobre si le gustaría entrar a un reality como participante, Andrea fue clara: no es lo suyo. Aunque reconoce el esfuerzo de quienes están dentro de La casa de los famosos, asegura que su personalidad explosiva y su estilo de vida no encajarían con las dinámicas del formato.

“Yo tengo hijas pequeñas. Además, si alguien me trata mal, yo no me aguanto. Soy muy explosiva. Yo voy cogiendo un escobillón y te voy dando en la cabeza. Yo no quiero quedar mal”, bromeó con su característico sentido del humor.

Regalos, recuerdos y un “pollo delicioso”

Durante la conversación, también compartió que llevará un regalo muy especial a La Jesuu: unas muñecas personalizadas que representan su amistad. “Cuando ella duerma allá, ahí nos tenga a las dos”, comentó con ternura.

Además, confirmó que está “enamorada” y muy feliz con su actual pareja, el empresario Juan Sepúlveda, a quien describió como un “pollo delicioso”. Aunque no dio muchos detalles, confesó estar muy enamorada y viviendo un gran momento personal.

Con esta visita al congelado, Andrea Valdiri no solo busca sorprender a su amiga en la casa más famosa de Colombia, sino también cerrar una herida pública que muchas de sus seguidoras esperan ver sanar. El reencuentro con La Jesuu promete ser uno de los momentos más emotivos y comentados de la semana en el reality.