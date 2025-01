El arresto de Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, sigue generando revuelo en las redes sociales y en el ámbito nacional. La influencer fue detenida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lo que derivó en una serie de reacciones tanto de figuras públicas como de la ciudadanía. Tras conocerse que cumplirá una sentencia de más de cinco años de prisión en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, las opiniones sobre su caso se dividieron.

¿Qué mensaje envió Andrea Valdiri?

En medio de la controversia, Andrea Valdiri aprovechó su plataforma para hacer un llamado a los influencers, sugiriendo que deben transmitir mensajes positivos y ser responsables con el impacto que tienen sobre sus seguidores. Valdiri, quien actualmente se encuentra trabajando en sus marcas personales, expresó que los influencers tienen una gran responsabilidad al influir en la vida de sus seguidores.

Aunque no mencionó a Epa Colombia por su nombre, Valdiri hizo énfasis en la importancia de evitar burlas y críticas destructivas hacia otras personas. “No se puede estar por la vida burlándose de los demás”, comentó, sugiriendo que a veces el karma juega un papel importante: “Hoy te estás burlando, pero mañana estás llorando”.

La publicación de Valdiri no pasó desapercibida y generó una variedad de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos apoyaron su postura, otros criticaron que se sintiera en posición de emitir juicios, especialmente considerando su propia historia personal. "Andrea, si no es así no suena..." o "No es momento para juzgar a esa niña por todo lo que le está pasando", fueron algunas de las respuestas de los seguidores que cuestionaron sus palabras. Además, se revivieron otros conflictos previos, como la relación tensa entre Valdiri y Epa Colombia.