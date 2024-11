Ana María Trujillo ha ganado reconocimiento en Colombia por su trabajo como periodista, actriz y diseñadora. A sus 54 años, la cartagenera dio a conocer un hecho que está relacionado con su salud.

De acuerdo con la celebridad, dicho padecimiento le genera desmayos y dificultad para quemar calorías.

La condición que padece es hipertonía vagal, la cual le genera mareos, sensación de calor y visión borrosa, entre otros síntomas que impactan en su vida cotidiana.

“Aquí donde me ven, yo sufro de una condición que se llama hipertonia vagal. Eso quiere decir que mi presión arterial es bastante baja y las pulsaciones de mi corazón también. Por lo tanto, me cuesta mucho trabajo quemar calorías y quemar grasa”, aseguró en Instagram.

La enfermedad que padece Ana María Trujillo

“No sudo, no aguanto calor, ni mucho tiempo parada, me mareo cada vez que me paro y algunas veces tengo la visión borrosa. Los médicos no entienden como no me he desmayado nunca en mi vida. Llegar a verde en el gym es duro y llegar a Amarillo para mi es casi que imposible”, agregó.

Seguidamente, explicó: “Pero ¿saben qué? ¡No me rindo, le doy duro! Cada día me gusta más el gimnasio. Me arrepiento no haber empezado antes. Ya son unos 10 años de constancia, me costó mucho trabajo enamorarme del ejercicio, pero lo logré. Hoy no quiero parar, me siento bien tanto física como mentalmente. Nunca es tarde para empezar”.

Sus seguidores le dejaron comentarios como: “Lo bonito es no retroceder no rendirse jamás. Siempre hermosa”, “¡Eres una campeona! Siempre adelante”, “Eres muy hermosa. Te admiro mucho. Por tu belleza y como actriz”, “Demasiado tesa mi Ana hermosa”, “Qué gran ejemplo a seguir eres”.

