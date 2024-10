Carolina Acevedo ha construido una sólida trayectoria en la actuación, destacándose por su trabajo en la televisión colombiana. Además, la actriz ibaguereña se consagró como ganadora de MasterChef Celebrity en 2023.

Cabe mencionar que, su exesposo, el también actor Roberto Cano, participó en el mismo ‘reality’, pero en la versión de 2024, no obstante, él ya fue eliminado.

Recientemente, Carolina Acevedo estuvo como invitada en el programa de YouTube ‘La sala de Laura Acuña’, en el que se habló de diferentes temas relacionado a su vida personal y profesional.

Sin embargo, un aspecto que captó la atención de los internautas fue el final de su matrimonio con Roberto Cano.



Carolina Acevedo confiesa infidelidad a Roberto Cano

Según relata la mujer, de 45 años, su breve matrimonio con él a principios de los 2000 estuvo marcado por una infidelidad.

En el relato, Carolina confesó que, cuando Roberto se fue a participar al ‘reality’, La isla de los famosos, conoció a alguien más y se enamoró: “Nunca he hablado de esto, pero cuando Roberto se fue, yo conocí a alguien más y eso afectó nuestro matrimonio”.

Cuando Cano volvió del programa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le pidió el divorcio: “Cuando Roberto volvió, yo ya no sentía nada por él. En aquel entonces, no había WhatsApp, solo mensajes de texto, y no borré nada. Él revisó mi celular, imprimió los mensajes y me dijo: ‘Nos separamos’. Fue así de sencillo”.

A pesar de que se divorciaron, la separación no fue inmediata ya que vivieron juntos un año más: “La convivencia fue difícil, pero no sabíamos cómo manejarlo. Compramos la casa juntos y no había dinero suficiente para que uno de los dos se fuera”. La actriz agregó: “Él se portó increíble conmigo, a pesar de todo”.

Ambos se reencontraron al grabar ‘Comando Élite’ y allí, Acevedo aprovechó para disculparse con su exesposo: “Fue un momento muy emotivo. Me siento agradecida de haber podido disculparme y reconciliarme con él en cierto modo”.

Actualmente, Carolina Acevedo está en una relación con Lucas Jaramillo, ingeniero y ex pareja de su prima, Cristina Umaña. Aunque su vida amorosa ha tomado un nuevo rumbo, Acevedo manifiesta que sigue valorando las lecciones aprendidas en su primer matrimonio y cómo estas han influido en su perspectiva actual sobre el amor y las relaciones.

En la conversación, la ganadora de MasterChef Celebrity 2023 nunca mencionó el nombre de la persona con la que le fue infiel a Roberto Cano, no obstante, algunos medios nacionales apuntan a que se pudo tratar de Fonseca, pues en el 2004 se habló mucho de un acercamiento entre ellos, y en la entrevista, la famosa aseguró que fue un cantante.

