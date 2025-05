La tensión en La casa de los famosos Colombia está al rojo vivo. Con tan solo 11 participantes en competencia y una nueva gala de eliminación este domingo 4 de mayo, las estrategias, traiciones y sanciones han sacudido a los televidentes y a los habitantes del reality. La más reciente jornada de nominación dejó en evidencia que la armonía está rota y que la competencia se libra ahora en solitario.

Fuego cruzado entre las chicas Fuego

Durante la dinámica del miércoles, tradicional en la gala de nominación, los participantes debían abrir cofres al azar y leer un sobre con instrucciones que determinaban su poder de voto. Algunos podían sumar o restar puntos, a sí mismos o a otros. Esta vez, las chicas Fuego se lanzaron con todo, protagonizando uno de los momentos más intensos de la noche. Aunque en el pasado mostraban cierta alianza, la tregua terminó y ahora se atacan directamente, tanto en las actividades como en la placa.

Melissa, Yina y Karina dejaron claro que ya no hay pactos entre ellas. Las estrategias individuales priman y las indirectas pasaron a ser ataques frontales. Las redes no tardaron en reaccionar: mientras algunos celebran que “por fin se acabó la falsa amistad”, otros lamentan que “el equipo más fuerte se haya dividido”.

Grupos fragmentados y alianzas inesperadas

En medio del caos, un nuevo bloque de juego parece consolidarse. Mateo, Norma, Camilo, Melissa y el Flaco han empezado a operar como una especie de grupo no oficial, alineando sus votos y protegiéndose mutuamente en lo que queda del juego.

Por otro lado, Altafulla, Karina y la Jesuu se mantienen activos pero sin una estrategia clara. Aunque la Jesuu intenta mantener puentes con todos, su relación con Yina está completamente fracturada desde el momento en que regresó a la casa y tuvieron un fuerte enfrentamiento.

Sanciones que cambiaron el juego

Dos sanciones impactaron directamente en la placa. Melissa Gate fue inhabilitada para nominar tras recibir un sobre con esta restricción. Yina Calderón, por su parte, fue enviada directamente a placa por orden del Jefe, debido a su fuerte encontrón con la Jesuu. Ninguna de las dos pudo nominar, lo que desequilibró el juego.

La placa de la semana: ¿quién se va?

Tras la dinámica y el anuncio de los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la nueva placa de nominados quedó conformada por:

El Flaco Solórzano, menos votado por el público entre los dos seleccionados por la audiencia.

Yina Calderón, enviada por el Jefe tras su sanción.

Karina García, elegida por votación.

Norma Nivia, nominada por Emiro Navarro, líder de la semana.

La Jesuu, también enviada por el Jefe.

Andrés Altafulla, quien tiene nominación perpetua por decisión de Melissa Gate.

Camilo Trujillo, arrastrado a placa por la última eliminada, Lady Tabares

El público ya comenzó a votar desde el pasado lunes 28 de abril para salvar a su favorito. Las votaciones siguen abiertas y el menos apoyado será eliminado este domingo.

Lo que viene: recta final y más tensión

Con solo 11 concursantes, la recta final se aproxima y cada paso cuenta. Los televidentes están más activos que nunca, comentando en redes con hashtags como #PlacaCandente y #FuegoEnLaCasa. Las estrategias se redefinen cada semana y ya no hay espacio para errores.

Los fanáticos esperan con ansias la gala de eliminación, donde el ambiente promete estar más cargado que nunca. ¿Se salvará el Flaco? ¿Quién caerá ante la presión? Lo cierto es que la competencia está más abierta —y personal— que nunca.