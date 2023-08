Aida Victoria Merlano se gasta una millonada en unas botas "pagadas a 52 cuotas"

Y se quejó porque, al parecer, hay que "amansar" las botas porque su material viene muy rígido: "Yo pudiendo comprar oro y me vine a comprar estas botas que me están estrangulando las patas. Si alguien, por favor, se ofrece a caminarme, no sé, todas las lomas de Medellín tres días seguidos con estas botas, muchas gracias".

Aida Victoria también bromeó con los usos que podría darles: "Practicando para ver si por lo menos me sirven para salvarme de un atraco de un gamín", y concluyó que prefería calzado Made in China, que es "como meter el pie en una nube", según ella. "Mis zapatos Nike triple A jamás me han sacado vejiga, jamás me hacen los que estas hijueputas malparidas botas pagadas a 52 módicas cuotas me están haciendo".