Aida Victoria aclaró cuál fue la relación que tuvo con Jhonny Rivera: "pensaban que era mi 'sugar'"

Aida Victoria sorprendió al confesar la verdadera relación que tuvo con Jhonny Rivera.

Varios de los seguidores le pidieron que abriera un OnlyFans. Hace rato no posteaba aquellas imágenes subidas de tono, que han puesto a soñar a varios seguidores por su belleza.

Ahora bien, la barranquillera volvió a ser noticia, luego de que se refiriera al tema de Jhonny Rivera. En este momento, el cantante de música popular ha sido criticado por el romance que se confirmó con su corista Jenny López. Se conocieron un par de fotos, en donde se veían muy acarameladitos y las redes estallaron.

En medio de todo esto, quien salió a habar con Aida Victoria. Ella hizo un video, en donde varios le preguntaron por situaciones de la vida y además, le dijeron que ellos pensaban que la hija de la exsenadora era la novia de Rivera. Por lo cual, la mujer explicó cómo fueron las cosas y le despejó la duda a muchos.

"Siempre hemos sido panas. Nunca ha pasado nada con ese hombre y nunca me ha insinuado nada, nunca me ha botado los perros. Si hubiera pasado algo, yo ni hablaba al respecto", dijo Aida. Además, dijo que algunos llegaron a pensar que él era su 'sugar'

Los comentarios no se hicieron esperar y varios hasta la criticaron por las palabras que dijo. "Por qué no le quitan la cuenta, qué fastidio", "Literalmente sabes lo que te conviene niña", "el cuerpo no miente", "Ella ya está como en el olvido", "Que tendrá Jhonny que últimamente hablan tanto de él", "que pereza está vieja", dijeron algunos.