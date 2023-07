Aida Victoria fue captada muy acarameladita con Ryan Castro, ¿amor a la vista?

Aida Victoria se dejó ver muy contenta en Paris junto a Ryan Castro.

Esto nunca se confirmó, pero cuando se vieron, los dos quedaron fríos al verse las caras. Y más aún cuando estaba la novia del paisa ahí con ellos.

La hija de la exsenadora de Colombia, también es reconocida por ser muy 'frentera' y no guardarse nada. Sin embargo, en los últimos días ha estado muy contenta y los videos se hicieron virales en segundos. Ella se encontraba en una fiesta con el reconocido cantante Ryan Castro. Se les vio bailando muy pegatidos.

A partir de aquellas imágenes, algunas personas empezaron a especular que puede que se trate de un nuevo romance o simplemente, es una excelente amistad.

Los dos se encontraban en Paris junto a unos amigos, en donde las risitas iban y venían entre este parte de tortotilos. Los comentarios no se hicieron esperar.

"A Aida no se le escapa ningún macho", " si fuera amor no lo harían público tan rápido", "Esa mujer va a montar a todos los manes de Colombia", "Cualquier cosa es mejor que WestCol", "Pobre muchacha no puede tener un amigo", "Aida se puede comer lo que quiera…. No a todo se le llama amor", "Yo si creo q son novios", dijeron algunos.