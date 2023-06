Aida Victoria provocó a todos al bailar muy sensual sin ropita en la ducha: "no me hagas pecar"

La hija de la excongresista sube a diario contenido reflexivo y de entretenimiento, en donde ha dejado ver que, no importa las circunstancias, ella le sonreirá a la vida.

Así lo ha evidenciado, en donde sus fotos sensuales con los que se roban toda la atención de sus seguidores. Aida tiene en Instagram más de cuatro millones de seguidores, los que apoyan a la mujer y están cautivados con su belleza.

Ahora bien, algunos no perdieron la oportunidad para referirse aquellas imágenes que están siendo virales en internet. "Nena tú donde compras esa cinta", "Que se gana con ser atractiva", "Mamasita😍 quien fuera sofá", "Westcool ahí le hablan papi", "Alguien más vio esa planta? Estaba como bonita", " soy casado, no me hagas pecar por fa", "bienvenida a mi mente ,pasa sin zapatos por favor", entre otros.