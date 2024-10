¡Atención, fanáticos de la magia y el asombro! Hoy, 26 de octubre, y mañana, 27 de octubre, el Teatro Astor Plaza será el escenario de un espectáculo que desafiará tu lógica y dejará a todos con la boca abierta: el Ilusionistas Tour América 2024. Durante estos dos días, algunos de los mejores ilusionistas del mundo transformarán la capital colombiana en el epicentro de lo imposible, con actuaciones impresionantes que fusionan magia, comedia y puro asombro. ¿Listo para dejarte maravillar?

Los maestros de la magia reunidos en Bogotá

Este show no es cualquier espectáculo de magia. Se trata de un evento que ha recorrido el mundo, dejando huella por donde pasa, y hoy aterriza en Bogotá con un cartel de lujo que promete dos noches inolvidables. Si te quedaste con ganas de más magia en 2023, esta es tu oportunidad para ser parte de una experiencia que ha mejorado y trae trucos nunca antes vistos. Prepárate para disfrutar de la mano de cuatro gigantes del ilusionismo: Xavier Mortimer, Jandro, Carlos Adriano y José Simhon.

Xavier Mortimer: El francés que hizo magia en Las Vegas... y ahora en Bogotá

Desde Francia, llega el multipremiado Xavier Mortimer, quien ha conquistado el mundo del ilusionismo con su estilo único, combinando magia, música y comedia. Mortimer es un fenómeno mundial: ha creado más de mil shows alrededor del planeta y ha sido reconocido en Las Vegas como el mejor espectáculo de magia. Y si creías que la magia era solo para los escenarios, estás equivocado: ¡en redes sociales tiene más de 13 mil millones de vistas! Hoy podrás verlo en vivo y sentir esa mezcla de asombro y fascinación que solo él sabe provocar.

Jandro: El mago que engañó a Penn & Teller... ¡cinco veces!

Si alguna vez te preguntaste cómo sería combinar comedia con magia a la perfección, Jandro es tu respuesta. Este ilusionista español ha revolucionado la magia con un estilo fresco y sin igual. No solo fue parte de El Hormiguero durante 14 años, sino que también ha ganado cinco veces consecutivas el concurso "Fool Us" de Las Vegas, algo que ningún otro mago ha logrado. Jandro no viene a hacer trucos convencionales, sino a crear ilusiones que te harán reír a carcajadas mientras te preguntas cómo lo hizo. ¡Prepárate para quedar con la mente volada!