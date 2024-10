¡Prepárate, América Latina! El fenómeno surcoreano Billlie está a punto de aterrizar en nuestro continente con su primera gran gira. Después de arrasar en Europa, este poderoso girl group ha confirmado su llegada a seis ciudades latinoamericanas en el marco de su gira mundial ‘Our FLOWERLD (Belllie've You)’. ¿Listos para vibrar con su música y su estilo único?

Billlie: El grupo que no deja de sorprender

Billlie, formado en 2021 bajo la agencia Mystic Story (una filial de SM Entertainment), está compuesto por siete integrantes que han sabido conquistar corazones desde el primer día: Moon Sua, Suhyeon, Tsuki, Haram, Sheon, Siyoon y Haruna. Con su debut oficial el 10 de noviembre de ese mismo año, este grupo se ha hecho un hueco en la competitiva escena del K-pop gracias a su propuesta fresca y experimental.

El mini álbum con el que debutaron, ‘The Billage of Perception: Chapter One’, nos regaló joyas como ‘RING X RING’, un sencillo que marcó el inicio de su ascenso a la fama. Desde entonces, Billlie ha mantenido una constante evolución, fusionando géneros y conceptos para sorprender no solo a su fandom, Belllie've, sino a toda la comunidad global del K-pop.

¿Dónde podrás verlas?

¡Atención fanáticos del K-pop en América Latina! Si estabas esperando una oportunidad para ver a Billlie en vivo, esta es tu gran oportunidad. Las chicas se presentarán en las siguientes ciudades:

- Noviembre 24 (domingo): San Juan, Puerto Rico - PAV.

- Noviembre 27 (miércoles): Bogotá, Colombia - PAV LATAM.

- Noviembre 29 (viernes): Lima, Perú - Luis Pablo.

- Diciembre 1 (domingo): Santiago, Chile - LATAM Fest.

- Diciembre 3 (martes): São Paulo, Brasil - Far Music.

- Diciembre 5 (jueves): Ciudad de México (CDMX), México - PAV LATAM.

La parada en Bogotá será en el PAV LATAM el 27 de noviembre, y las entradas ya están disponibles en www.tuboleta.com. Pero eso no es todo: Studio PAV LATAM ofrece boletos exclusivos y experiencias VIP que te permitirán estar más cerca de las chicas.