La espera terminó para los fans de Bacilos en Colombia. En marzo de 2025, la icónica banda de pop latino llegará con su gira 'Pequeños Romances', ofreciendo dos conciertos que prometen ser inolvidables. El primero será en el Movistar Arena de Bogotá el 13 de marzo, y luego encenderán el Teatro Metropolitano de Medellín el 14 de marzo. Con un repertorio lleno de éxitos y algunas sorpresas, Bacilos está listo para hacer vibrar a miles de fanáticos.

Bacilos no podría haber elegido mejores lugares para este reencuentro con su público colombiano. Bogotá, con su Movistar Arena , y Medellín, con el majestuoso Teatro Metropolitano , son dos ciudades que respiran música. Estos escenarios no solo han recibido a los artistas más grandes del mundo, sino que ahora serán testigos de la magia de Bacilos.

La emoción comienza con la preventa

Si ya estás emocionado, te tenemos buenas noticias. La preventa para el concierto en Bogotá comienza el martes 22 de octubre de 2024 a las 11:00 a.m., exclusiva para usuarios de Movistar. Los clientes del banco Falabella también tendrán su oportunidad de asegurar entradas desde el miércoles 23 de octubre a las 11:00 a.m. Si no eres parte de estas preventas, no te preocupes, la venta general se abrirá el viernes 25 de octubre a las 11:00 a.m., ¡pero date prisa, que las entradas volarán!

Para Medellín, la preventa para clientes de Falabella arranca el 23 de octubre a las 11:00 a.m. y, al igual que en Bogotá, la venta general será el 25 de octubre a la misma hora. Todos los boletos estarán disponibles en www.tuboleta.com, así que asegúrate de marcar esas fechas.

Bacilos: La banda que trasciende generaciones

Más allá de los éxitos que los llevaron a la cima, Bacilos ha sabido conectar con públicos de todas las edades. Su música es un puente entre generaciones, uniendo a aquellos que los escucharon en su juventud con nuevos fanáticos que descubren su sonido. 'Pequeños Romances' es una oportunidad para que todos, sin importar la edad, vivan la magia de Bacilos en vivo.

Los conciertos de Bacilos en Bogotá y Medellín no serán solo espectáculos más; serán una verdadera celebración de la música latina, del poder de las letras que hablan de amores imposibles, de viajes por sueños y de esas historias que solo Bacilos sabe contar.

Así que, si eres de los que alguna vez cantó "Quiero ganar mi primer millón" a todo pulmón, o si acabas de descubrir el encanto de "Caraluna", prepárate para una experiencia musical inolvidable. Marzo de 2025 está a la vuelta de la esquina, y Bacilos está listo para hacer historia nuevamente en Colombia.