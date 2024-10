La cantante colombiana GIA, una de las revelaciones más importantes del pop urbano en el país, ha anunciado su participación como invitada especial en Megaland 2024, el festival de música más esperado del año. Con una trayectoria en constante ascenso y éxitos como 'Rompecabezas', '11:11', 'Te mentiría', 'Reloj de arena' y su más reciente sencillo 'XFA quédate', GIA promete dar un espectáculo inolvidable.

Lo que viene para GIA en 2024

Para GIA y su equipo, el 2024 ha marcado un momento clave en su carrera. Más allá de su participación en MEGALAND y el lanzamiento de 'XFA quédate', la artista está preparando el terreno para un nuevo trabajo discográfico. Su enfoque este año ha sido consolidar un sonido distintivo que mezcla las raíces musicales colombianas con las tendencias globales.

En varias entrevistas, GIA ha mencionado que este año ha sido un reencuentro musical para ella, permitiéndole experimentar con nuevas formas de componer y explorar ritmos que le permitan conectarse con una audiencia diversa, tanto en Colombia como en el extranjero.

"No quiero perder de vista mis raíces, pero me encanta explorar nuevas formas de hacer música. Este año ha sido increíble porque he podido fusionar lo que más me gusta de los sonidos colombianos con influencias globales. Creo que mi próximo álbum reflejará todo esto y mucho más".

Con una agenda de promoción en camino, los fanáticos pueden esperar grandes sorpresas de GIA en los próximos meses. Sin duda, el 2024 será un año decisivo para su carrera y un momento en el que su música continuará expandiéndose a nuevas fronteras.

Una artista en ascenso

Con cada nuevo proyecto, GIA demuestra que es una de las artistas jóvenes más prometedoras de la escena musical colombiana. Su participación en MEGALAND 2024 es solo un paso más en su camino hacia la consolidación como una de las grandes figuras del pop urbano en Latinoamérica.