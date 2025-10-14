El Megaland 2025 sorprendió con un cartel lleno de estrellas y la confirmación de Greeicy y Mike Bahía ha generado gran expectativa entre los fanáticos. La pareja, reconocida por su talento, su conexión artística y su energía en el escenario, asegura ser uno de los momentos más esperados del festival que celebrará sus 20 años de historia el 29 de noviembre en el Estadio Nemesio El Campín de Bogotá.

El evento, que reunirá a grandes exponentes de la música nacional e internacional, contará con la participación de este dúo que ha conquistado millones de corazones en Latinoamérica. Greeicy y Mike Bahía representan la fusión perfecta entre amor, talento y versatilidad musical, y su presencia en el Megaland es una celebración del éxito colombiano en el mundo.

Lea también: ¡Conoce el cartel de artistas de Megaland 2025! el festival celebra 20 años con un lineup de lujo

Greeicy: Versatilidad, Carisma y Éxito Global

Greeicy Yeliana Rendón Ceballos (Cali, 1992) es una de las artistas más reconocidas de Colombia. Desde muy joven mostró su pasión por la música y la actuación, formándose en canto, piano y guitarra. Su primer gran salto a la fama se dio con su participación en Factor Xs, donde cautivó al público por su talento natural y carisma.

Luego de destacarse en la televisión, Greeicy decidió enfocarse en su carrera musical. Su debut con temas como “Brindemos” marcó el inicio de una nueva etapa, pero fue su colaboración “Amantes”, junto a Mike Bahía, la que la catapultó al estrellato internacional, superando los 600 millones de reproducciones en YouTube.

Su estilo combina reguetón, pop latino, balada romántica y reggae, una mezcla que refleja su autenticidad y la ha consolidado como una de las voces femeninas más influyentes del pop urbano actual.

Vea también: La Maravilla llega al Megaland 2025: Arcángel se suma al cartel del festival

Mike Bahía, referente del pop tropical

Michael Egred Mejía (Cali, 1986), conocido artísticamente como Mike Bahía, es un referente del pop tropical colombiano. Su sonido, que fusiona elementos del pop latino, el género urbano y los ritmos caribeños, lo ha posicionado como uno de los artistas más versátiles de su generación.

Su carrera comenzó en 2013, donde su talento llamó la atención del público. Un año después lanzó su primer gran éxito, “Buscándote”, seguido de sencillos como “Estar Contigo” y “Tarde”, que marcaron el inicio de una trayectoria ascendente.

Una Relación de Éxitos en la Música y en la Vida

Con más de 13 años de relación, Greeicy y Mike Bahía no solo comparten escenarios, sino también una historia de amor y crecimiento profesional. Su conexión, tanto personal como artística, se refleja en cada presentación y ha convertido sus colaboraciones en verdaderos himnos del pop latino.

Vea también: Álvaro Díaz volverá a encender Bogotá: se une al Megaland 2025

¿Dónde comprar boletas para Megaland 2025 y cuál es su precio?

El público del Megaland 2025 podrá disfrutar de la química que los ha hecho únicos, en un espectáculo cargado de energía, romanticismo y talento colombiano. ¡Asegura Tu Entrada para Ver a Greeicy y Mike Bahía en el Megaland! Las boletas están disponibles en Ticketmaster a partir del 15 de octubre a las 9:00 am.

El Megaland 2025 celebrará sus 20 años por todo lo alto el 29 de noviembre en el Estadio Nemesio El Campín de Bogotá.