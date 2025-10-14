Arcángel, el ícono del género urbano, con más de dos décadas de carrera, llegará a Bogotá para prender el Estadio Nemesio Camacho El Campín con toda la potencia de su flow, su voz inconfundible y una lista de éxitos que han marcado la historia del reguetón. El próximo 29 de noviembre, los fanáticos podrán cantar, bailar y revivir los clásicos que convirtieron a “La Maravilla” en una leyenda viva de la música latina.

¿Quién es Arcángel?

Nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico, Austin Santos, conocido mundialmente como Arcángel, es uno de los pioneros del movimiento urbano moderno. Su estilo versátil, sus letras provocadoras y su autenticidad lo llevaron a convertirse en una de las voces más influyentes del reguetón y el trap latino.

Desde sus inicios en los años 2000 junto a De La Ghetto, con temas que revolucionaron la escena como Agresivo y Sorpresa, hasta su consolidación como solista con himnos como Pa’ Que la Pases Bien, Hace Mucho Tiempo y Me Prefieres a Mí, Arcángel ha sabido mantener su esencia sin perder vigencia.

A lo largo de su trayectoria, Arcángel ha demostrado ser mucho más que un artista: es un referente del género. Su capacidad de reinventarse lo ha llevado a colaborar con grandes estrellas como Bad Bunny, Ozuna, De La Ghetto, Anuel AA, Rauw Alejandro y J Balvin, entre muchos otros.

Éxitos como Tu No Vive Así, Sigues Con Él (Remix) o La Jumpa se convirtieron en verdaderos himnos generacionales, y su influencia se extiende a nuevas generaciones de artistas que lo reconocen como una inspiración. Con más de 10 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, su música sigue tan vigente como en sus mejores años.

