El Megaland 2025 reveló la nómina de lujo de artistas para celebrar sus 20 años. Y uno de los artistas confirmados es uno de los cantantes más innovadores y vanguardistas del panorama urbano: Álvaro Díaz.

El rapero y compositor puertorriqueño, reconocido por su estilo único que combina el hip-hop, el reguetón alternativo y la estética del arte contemporáneo, regresará a Bogotá para poner a vibrar a miles de fanáticos el próximo 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Díaz, considerado una de las voces más creativas de la nueva ola del género urbano, se ha ganado un espacio privilegiado en la música latina por su autenticidad y visión artística.

Su propuesta trasciende los límites del reguetón tradicional, fusionando ritmos, letras introspectivas y un universo visual lleno de referencias culturales.

Con álbumes como Felicilandia (2021) y Sayonara (2024), el puertorriqueño ha consolidado una carrera que mezcla lo alternativo con lo comercial, logrando una conexión profunda con el público joven y melómano.

Durante los últimos años, Álvaro Díaz ha colaborado con artistas de talla internacional como Rauw Alejandro, C. Tangana, Feid, Tainy, y Mora, entre muchos otros.

Su estilo se caracteriza por ser experimental, emocional y cinematográfico, con letras que hablan de amor, desamor y éxito, pero también de identidad y arte. Temas como Llori Pari, Problemón, Gatitas Sandungueras Vol. 1 se han convertido en himnos de la nueva generación urbana, acumulando millones de reproducciones y posicionándolo como uno de los artistas más destacados del movimiento.

A partir de este 15 de octubre a las 9:00 am las boletas saldrán a la venta general a través de TicketMaster.