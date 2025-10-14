El Megaland 2025llega más fuerte que nunca. En el año en que celebra sus 20 años de historia, el festival de radio más grande del país presenta un cartel que promete una jornada inolvidable llena de ritmo, energía y emociones. Encabezando esta edición estará Arcángel, una de las figuras más icónicas del reguetón y el trap latino, quien liderará el espectáculo el próximo 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá.

El artista puertorriqueño, conocido como La Maravilla, compartirá escenario con una alineación de lujo que reúne lo mejor de la música urbana, el pop, el rock y la música popular.

¿Qué cantantes van a estar en Megaland 2025?

Entre los artistas confirmados para Megaland 2025 están Álvaro Díaz, uno de los referentes del reguetón alternativo; Greeicy Rendón y Mike Bahía, la pareja más querida de la música colombiana; la venezolana Corina Smith, revelación del pop urbano; el talentoso Kris R, Jhay P, Altafulla, el ídolo de la música popular Yeison Jiménez y el panameño Sech, autor de grandes himnos del género urbano.

Juntos, encenderán el escenario en una edición que promete ser la más ambiciosa y especial de toda la historia del festival.

Detrás de esta gran producción están Megalive, una marca de RCN, junto a Páramo Presenta y Ocesa, tres gigantes del entretenimiento que se unen para ofrecer el evento musical más esperado del año. El Estadio El Campín se transformará en un escenario lleno de luces, pantallas, efectos visuales y un sonido envolvente para recibir a miles de asistentes que harán parte del cumpleaños número 20 del Megaland.

¿Dónde comprar boletas para Megaland 2025?

Las entradas estarán disponibles a partir de este 15 de octubre desde las 9:00am a través del canal oficial Ticketmaster. Allí podrás elegir tu ubicación favorita y comprar en línea sin ningún problema.

Recuerda que TicketMaster es el único canal habilitado para la venta de boletas. ¡No te dejes estafar!

Precios de boletas para Megaland 2025

Los costos de las boletas están como para que no te pierdas este festival musical. Desde $49.000 pesos puedes adquirir una entrada para disfrutar de estos artistas de talla nacional e internacional.

El lugar contará con zonas habilitadas para menores de edad desde los 12 años, lo que garantiza un ambiente familiar y seguro.