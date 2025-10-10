El Megaland 2025 empieza a calentar motores, y La Mega reveló en exclusiva durante El Mañanero de este viernes 10 de octubre el nombre del primer artista confirmado para esta nueva edición: Sech, el fenómeno panameño del reguetón y la música urbana. El intérprete de éxitos como Otro Trago, Relaciones, Sigues Con Él, Solita y Qué Más Pues será el encargado de encender el escenario del Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 29 de noviembre, en una noche que promete historia, energía y pura vibra latina.

El anuncio marca el inicio de la cuenta regresiva para uno de los festivales más esperados del año. En su vigésimo aniversario, el Megaland celebrará dos décadas de música, emociones y momentos inolvidables junto a las voces que han acompañado toda una generación. Con Sech como primer confirmado, el evento promete una experiencia multisensorial sin precedentes, reuniendo a los artistas más influyentes de la escena musical actual. Y esto apenas comienza: el próximo martes 14 de octubre se darán a conocer más nombres que se sumarán al cartel.

¿Quién es Sech, el primer artista Megaland 2025?

Nacido en Panamá como Carlos Isaías Morales Williams, Sech se ha consolidado como uno de los artistas más importantes del género urbano en los últimos años. Su salto a la fama internacional llegó en 2019 con Otro Trago, tema que no solo arrasó en plataformas digitales, sino que también lo posicionó como una voz distinta dentro del reguetón: melódica, emocional y con una propuesta más romántica que muchos bautizaron como “el reguetón sentimental”. Desde entonces, ha colaborado con grandes figuras como Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Maluma y Ozuna, acumulando millones de reproducciones y una sólida base de fans alrededor del mundo.

En el Megaland 2025, los asistentes podrán disfrutar en vivo de esos himnos que han marcado fiestas, amores y desamores, en una presentación que promete ser una de las más esperadas de la jornada. Sin duda, su regreso a los escenarios colombianos será uno de los momentos más emocionantes del festival.

¿Cuándo es el Megaland 2025?

El Megaland se realizará el sábado 29 de noviembre en el Estadio El Campín, con la producción de Megalive, una marca de RCN, y el respaldo de Páramo Presenta.

Esta edición será una experiencia multisensorial que celebrará la evolución del festival a lo largo de dos décadas, reuniendo lo mejor del pop, el reguetón, la música electrónica y las nuevas tendencias que hoy dominan la escena. El público podrá vivir una jornada llena de luces, sonido, color y una producción de talla internacional que reafirma por qué Megaland es el festival de radio más importante del país.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para Megaland?

Y para quienes no quieren quedarse por fuera, la buena noticia es que la preventa de boletería ya está disponible desde este viernes 10 de octubre, exclusivamente a través de TicketMaster. Los fanáticos —o Megalievers, como se conoce a la comunidad del festival— ya pueden asegurar su lugar en esta gran celebración de la música.