Después de seis años, Shakira volverá a Latinoamérica y a Colombia para ofrecer una gira de conciertos que ya tienen a sus fieles seguidores en la búsqueda de las entradas.

La intérprete de ‘Antología’ sumó a Bogotá, Medellín y Barranquilla en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ para el 2025; en su ciudad natal la podrán ver en vivo el 21 de febrero, Medellín el 23 y Bogotá el 26 del mismo mes.

Otras ciudades confirmadas del continente son: Río de Janeiro (11 de febrero), Sao Paulo (13 de febrero), Lima (16 de febrero), Santiago de Chile (2 de marzo), Buenos Aires (7 de marzo), Monterrey (12 de marzo), Guadalajara (16 de marzo), Ciudad de México (19 de marzo).

Las entradas se podrán adquirir a través de la página web de eticket; la preventa artista será el 8 de octubre a las 10:00 a.m.; preventa Bancos Aval el 9 de octubre a las 10:00 a.m. y venta general 11 de octubre a las 10:00 a.m.

Los precios de la boletería de gira de Shakira en Colombia

Los precios para Bogotá son los siguientes:

Occidental Baja:

Precio: $849.000

Servicio: $172.000

Total: $1'021.000

Oriental Baja:

Precio: $849.000

Servicio: $172.000

Total: $1'021.000

VIP Occidental:

Precio: $769.000

Servicio: $156.000

Total: $925.000

VIP Oriental:

Precio: $769.000

Servicio: $156.000

Total: $925.000

Occidental Alta:

Precio: $599.000

Servicio: $121.000

Total: $720.000

Oriental Alta:

Precio: $599.000

Servicio: $121.000

Total: $720.000

Preferencial:

Precio: $459.000

Servicio: $93.000

Total: $552.000

Norte Alta:

Precio: $399.000

Servicio: $81.000

Total: $480.000

Oriental Norte Alta:

Precio: $399.000

Servicio: $81.000

Total: $480.000

Norte Baja:

Precio: $199.000

Servicio: $40.000

Total: $239.000

Los precios para Medellín son los siguientes: Palco PMU: Precio: $899.000

Servicio: $182.000

Total: $1'081.000

Occidental Oro: Precio: $879.000

Servicio: $178.000

Total: $1'057.000

Occidental Plata: Precio: $859.000

Servicio: $174.000

Total: $1'033.000

VIP Occidental: Precio: $729.000

Servicio: $147.000

Total: $876.000

VIP Oriental: Precio: $729.000

Servicio: $147.000

Total: $876.000

Occidental Alta: Precio: $659.000

Servicio: $133.000

Total: $792.000

Occidental Baja: Precio: $559.000

Servicio: $113.000

Total: $672.000

Preferencial: Precio: $499.000

Servicio: $91.000

Total: $540.000

Oriental Alta: Precio: $399.000

Servicio: $81.000

Total: $480.000

Oriental Baja: Precio: $299.000

Servicio: $60.000

Total: $359.000

Norte Alta: Precio: $189.000

Servicio: $38.000

Total: $227.000

Norte Baja: Precio: $139.000

Servicio: $28.000

Total: $167.000