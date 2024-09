Shakira ha vuelto a la carga con una canción que no solo celebra su soltería, sino que también parece llevar un mensaje oculto dirigido a su expareja Gerard Piqué. Con el estreno de Soltera, la barranquillera ha dejado claro que el drama sigue facturando, y ella sigue siendo la reina del "tirito musical". Si pensabas que ya lo había dicho todo en la BZRP Music Sessions #53, pues prepárate, porque en esta nueva entrega, la colombiana ha soltado más que una melodía pegajosa: dejó caer indirectas como dardos bien apuntados.

Y si pensabas que el mensaje era solo sobre la diversión y el empoderamiento, Shakira también tiene algo que decir sobre el amor: “Por razones obvias, al amor le cogí fobia”. Directa y sin rodeos. Parece que la cantante está dejando en claro que, por el momento, no está interesada en entablar una nueva relación. El amor, al menos por ahora, está fuera de su lista de prioridades. Después de todo, quien ha pasado por un desamor público y mediático como el de ella, merece tomarse un respiro, ¿no?

Quizás el verso más explosivo de la canción es: “ Yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien , estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera”. ¡Boom! Aquí no hay espacio para sutilezas. Si bien Shakira siempre ha sido vista como una mujer empoderada, parece que este verso confirma que en su relación con Piqué algo se sentía... limitado. Ahora, la cantante deja claro que su soltería le ha dado un nuevo sentido de libertad. Está "suelta" y lista para hacer lo que le dé la gana, sin tener que pedir permiso ni medir consecuencias.

“Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de...”. ¿Habrá sido un mensaje para el círculo cercano de Piqué? La letra no termina la frase, pero deja mucho a la imaginación. Y ya sabemos que cuando se trata de imaginación, los fans de Shakira se vuelven detectives. Muchos creen que esos "amigos" son los que siempre andaban en la vida de Piqué , y que en más de una ocasión habrían estado en el centro de rumores nada favorables. Lo que está claro es que, después de todo lo que pasó, la colombiana hizo un buen reset en su vida social.

Los seguidores también señalan que esta podría ser una referencia a la monotonía en su vida amorosa con el exfutbolista. Así que, si nos ponemos a pensar, quizás lo que estaba "apagado" no era solo la chispa de la relación, sino todo lo que Shakira estaba dejando atrás por mantenerla a flote.

Desde el primer verso, Soltera nos sumerge en un viaje de autoliberación. “Ya cansada de estar apagada, decidí prenderme” es una línea que ha dado mucho de qué hablar. Los fans de la cantante no tardaron en conectar los puntos, interpretando esta frase como una confesión de que su relación con Piqué era todo menos apasionante. Parece que Shakira estuvo apagada por un buen tiempo y ahora decidió encenderse, con luces de neón y música a todo volumen.

La reacción de los fans: éxito asegurado

Desde el lanzamiento del audio de Soltera, las visualizaciones en YouTube no han parado de subir. En cuestión de horas, la canción está a punto de alcanzar el millón de reproducciones, y eso que todavía no se ha lanzado el videoclip oficial. Los seguidores están emocionados, no solo por la pegajosa melodía, sino también por la promesa de un video lleno de energía en el que Shakira estará acompañada por varias celebridades. El hype está más que justificado.

Si algo hemos aprendido de la era post-separación de Shakira es que la cantante ha sabido usar su música como su mejor aliada. Desde la colaboración con Bizarrap, donde soltó frases tan afiladas como "cambiaste un Rolex por un Casio", hasta esta nueva etapa, parece que cada canción nueva trae un mensaje oculto para Piqué. Sin embargo, en Soltera, las indirectas son un poco más sutiles, pero igual de potentes.

Shakira sigue facturando mientras Piqué…

Mientras Gerard Piqué intenta mantenerse alejado del ojo público, Shakira sigue en la cima, preparando un nuevo álbum que seguramente será un éxito rotundo. Además, está lista para embarcarse en un tour mundial que promete ser uno de los más importantes de su carrera. Con cada nuevo lanzamiento, Shakira demuestra que no solo sabe cómo convertir el drama en arte, sino también en éxito. Mientras tanto, los fanáticos esperan ansiosos más música, más dardos y, por supuesto, más Shakira.

El drama sigue vivo, pero Shakira lo sabe llevar con estilo. Al final, la colombiana sigue siendo esa fiera indomable que transforma cada golpe en un nuevo himno. Soltera es solo el último recordatorio de que la barranquillera está más fuerte que nunca. Y tú, ¿ya la escuchaste?