Los fanáticos de Shakira en Latinoamérica ya pueden marcar sus calendarios, pues la superestrella colombiana ha revelado las fechas clave para la preventa y venta general de entradas para su próxima gira 0'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. La gira, que recorrerá países como México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, promete ser uno de los eventos más esperados del 2025, con una producción de alto nivel y un repertorio lleno de éxitos.

¿Cuándo comienza la preventa para los fans?

La preventa exclusiva para los fans de Shakira arrancará el martes, 8 de octubre a las 8:00 a.m. Los seguidores que se hayan registrado en Shakira.com tendrán la oportunidad de comprar sus boletos antes que el público general. Esta preventa es una oportunidad única para los fanáticos más leales de la cantante, quienes han estado esperando con ansias su regreso a los escenarios de su tierra natal y otras grandes ciudades de Latinoamérica.

Preventa exclusiva con Bancos Aval

A partir del miércoles, 9 de octubre a las 10:00 a.m., comenzará la preventa para los clientes de Bancos Aval, que incluye a Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco AV Villas y Banco de Occidente, así como para los usuarios de la billetera digital dale!. Esta preventa estará activa hasta el viernes, 11 de octubre a las 10:00 a.m., brindando a los tarjetahabientes y usuarios de la billetera una ventaja exclusiva para adquirir sus entradas antes de la venta general.

El respaldo de Bancos Aval y dale! se ha convertido en una plataforma clave para el entretenimiento en Colombia, facilitando el acceso a eventos masivos como este. Los clientes podrán disfrutar de beneficios especiales y evitar la saturación del día de la venta general, lo que asegura una experiencia más fluida en la compra de boletos.

¿Cuándo inicia la venta general?

La venta general de entradas para el 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' empezará el viernes, 11 de octubre a las 10:00 a.m. en Shakira.com. Desde este momento, los boletos estarán disponibles para todos los fans a través de diferentes métodos de pago, incluidos los medios tradicionales y plataformas digitales. Se espera una alta demanda, por lo que los fanáticos deberán estar atentos para no quedarse sin sus entradas.

Con Shakira siendo una de las artistas más queridas de Latinoamérica y una de las mayores estrellas globales, la venta de boletos seguramente será competitiva. Los organizadores han recomendado a los fans planificar con anticipación para garantizar que puedan asegurar su lugar en uno de los espectáculos más importantes del año.