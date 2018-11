En 2013 el actor estadounidense Michael Douglas, casado con la actriz Catherine Zeta-Jones, sorprendió al mundo cuando en medio de una entrevista con el diario británico The Guardian aseguró que su cáncer de garganta, diagnosticado tres años atrás, se había desarrollado al contraer el virus del papiloma humano (VPH) por hacer sexo oral.

Aunque al poco tiempo, uno de los agentes de Douglas salió a negar estas declaraciones, lo cierto es que las alarmas en contra del sexo oral ya se habían prendido, pero no solo por el caso del actor, sino por muchos otros rumores. Basta con meterse a Internet y leer todas las teorías sobre el tema que aún se debate entre el mito o la realidad.

¿Mito o realidad?

En medio de los crecientes rumores, La FM se comunicó con la médica sexóloga Nereyda Lacera, quien expresó que la realidad es que no es un mito. “Hay una posibilidad de que el sexo oral pueda dar cáncer de garganta por la transmisión del virus del papiloma humano. Sin embargo, es importante aclarar que existen más de cien tipos de virus del VPH y solo un porcentaje de ellos son carcinogénicos, es decir que desarrollan cáncer; la mayoría de ellos son benignos”, sostuvo.

La experta recalcó que según algunos estudios, se cree que el 80 % de las personas que mantienen una actividad sexual, “tienen o han tenido presente el virus del papiloma humano y después ha desaparecido. No se conocen la causas de que algunos de esos virus avancen y desarrollen cáncer, pero los casos en los que ha ocurrido equivalen a un menor porcentaje”.

Es importante resaltar que aunque el sexo oral puede desencadenar en cierta medida la transmisión del papiloma y en últimas generar un cáncer de garganta, esto no es del todo concluyente. Según Lacera, el cáncer de boca y de lengua están en menor proporción estadística que el de garganta. “En ese orden de ideas uno pensaría que el sexo oral también debería aumentar la incidencia de estos tipos de cáncer, por eso no se puede decir con certeza que va a producir cáncer de garganta u orofaríngeo”, enfatizó.

Tabaco y alcohol vs. sexo oral

De acuerdo con la sexóloga, aunque existe la posibilidad, estadísticamente no se puede decir que existe un alto o mediano riesgo de desarrollar cáncer de garganta por culpa del sexo oral. Sin embargo, estudios han encontrado que el VPH presente en el cáncer de garganta está relacionado en mayor medida con el consumo de tabaco y alcohol. “Estos dos son los primeros causantes del cáncer de garganta y después está el virus del papiloma humano transmitido a través del sexo oral”, agregó.

¿Son más vulnerables los hombres o las mujeres?

Nereyda Lacera comentó que se ha encontrado mayor incidencia de cáncer de garganta en los hombres. “Probablemente esto se da porque ellos históricamente han consumido más tabaco y alcohol, y porque se cree que hay mayor proliferación de virus en los genitales femeninos. De modo que los hombres que le han practicado sexo oral a las mujeres tienen más alta probabilidad de adquirir el virus del papiloma humano”, aseguró.

En cuanto a la protección se recomienda en primer lugar disminuir el consumo de alcohol y cigarrillo, mientras que en el terreno sexual, es preferible tener una pareja monógama, es decir, que le sea fiel a su novia, y si quiere ir más allá, use condón. Es un método eficaz y como en Colombia no se encuentra el preservativo femenino, lo que se puede hacer es cortar el condón a lo largo, abrirlo y ponerlo sobre la vulva, de esta forma se previene no solo la transmisión del virus, sino cualquier otra infección de índole sexual.

Por último, la sexóloga invita a no entrar en pánico y rechazar por siempre al sexo oral. Desde que se esté sano y haya protección, se puede disfrutar divinamente de la sexualidad.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital