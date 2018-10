El Bondage: erotismo con sadismo y masoquismo

El referente más universal y ‘cliché’ del mundo del BDSM (Bondage y Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo) es quizás ’50 sombras de Grey’, para bien o para mal, todos han oído hablar de esta película. Sin embargo, lejos de su narrativa superficial, el BDSM está lleno de una placentera, para algunos, complejidad. Para entenderlo se necesita una mente libre de prejuicios, dispuesta a comprender lo que cada una de esas letras significa y para ello, es necesario quitarse la ropa de la moral religiosa y la ‘mojigatería’ ¿están dispuestos?

Como dicen por ahí “tocar la puerta no es entrar”, y no hay nada de malo en conocer o saber un poco más de uno de los lados menos explorados del sexo, por eso el término protagonista de este #MartesDeSexo es el Bondage, esta práctica erótica de origen oriental que no necesariamente termina en sexo, se traduce en el universo del BDSM como “la inmovilización del cuerpo”, la cual se puede llevar a cabo mediante cuerdas, telas, esposas, cables, luces de navidad, cintas y hasta con vinipel. Algunos también la consideran una práctica además de erótica, estética, pero siempre con fines placenteros.

El amo: el poder es para disfrutarlo

“Todo el mundo practica Bondage (…) hasta el Papa lo hace porque se amarra, es decir, ¿con qué se supone que ata el Papa su toga? Pues con una cuerda. Todos las tenemos, es un factor de dominio, es nuestra representación natural de dominio”, expresa en diálogo con RCN Radio El ‘Señor Maury’, y agrega que en este mundo todos tienen ‘nombres artísticos’ por así decirlo, son sus “álter ego” y este el suyo.

Lee también: Las cinco formas de lograr mejores orgasmos

La habitación en la que estamos es completamente normal, hay un sofá, una cama y algunas repisas. Lo único que se sale de ese ambiente ‘común y corriente’ es una especie de marco de madera en el cual el ‘Señor Maury’ suspende con cuerdas a sus sumisas. En la pared, también cuelgan algunas máscaras, látigos y fustas.

Mientras prepara sus cuerdas para suspender a ‘Amonet’, cuenta que es fotógrafo profesional, graduado en comunicación social. Trabajó en el periodismo por casi 20 años hasta que por circunstancias de la vida llegó a ese punto de incertidumbre en el que todos nos encontramos alguna vez: -¿y ahora qué sigue?- Decidido a buscar nuevas cosas en su vida abrió una escuela de fotografía, esto lo llevó a conocer muchos colegas y también, a diferentes colectivos artísticos, entre ellos uno de arte erótico. Fue así como estando en Medellín, vio hacer una suspensión con cuerdas y fue amor a primera vista, “Me dije -yo tengo que hacer esto- y lo hice”.

Ha pasado un año desde aquel día y el ‘Señor Maury’ se ha ido perfeccionando en el Bondage cada vez más como un ‘rigger’, nombre que reciben las personas que suspenden. Ha recibido clases de varios expertos en esta práctica, así como también se ha instruido con tutoriales de YouTube. “Hago un Bondage muy jazz, lo llamo así porque es muy libre, no me ato a ninguna escuela japonesa, ni oriental. Lo hago muy desde el instinto. Voy fluyendo conforme la cuerda me va dando”.

Dice que existen sogas de tamaños determinados, generalmente miden unos ocho metros. Sin embargo, las de él son un poco más largas, de 15 para ser exactos, esto con el fin de atar a su sumisa usando únicamente una sola cuerda. De igual modo, también hay diversidad en el tipo de éstas, Maury se especializa por ejemplo, en el estilo ‘Shibari’, lo que exige usar cuerdas orgánicas, es decir, cuyas fibras sean naturales. Sin embargo, las que usan en Japón son muy caras, una soga de ocho metros podría costar entre 200 y 350 mil pesos.

Lea también: Fractura de pene: ¿por qué ocurre y cómo se trata?

“Una suspensión puede llevar cinco o seis cuerdas de esas, entonces necesitarías como un millón de pesos para suspender a alguien. Nuestra solución entonces es usar el cáñamo o el fique que es autóctono nuestro y más barato. La compramos y nosotros mismos la tratamos, la cocinamos, quemamos, enceramos y ‘destorqueamos”. Ah, y es importante resaltar que en esto se trata de hacer nudo, tras nudo, no.

“Tenemos cuerdas que se sujetan con las mismas cuerdas. Cuando tú como rigger ya sabes manejar pesos muertos, centros de gravedad, volúmenes… Ya sabes que no tienes que hacer 50 nudos para amarrar. Además tienes que dejar la cuerda lista para que en una sola soltada todo quede libre”.

Contrario al imaginario popular, en el Bondage no se trata de ‘amarrar a la maldita sea’, ‘golpear’ y someter a la persona sin pensar en su bienestar. Nada de eso. “Tres pilares claves en los cuales baso mi técnica son: seguridad, la responsabilidad y la sociedad… Tomé un curso con un entrenador personal sobre el cuerpo humano para conocer bien todo sobre los tendones, los músculos, etc. Por ejemplo, me di cuenta que el Shibari presiona en zonas muy sensibles donde nunca he tocado, ni voy a tocar… Se trata de ser consciente que si ato a alguien y ella no quiere que se le noten los nawa atos (marcas en la piel) entonces tengo que saber dónde debo presionar para no dejarle marcas a la vista”, asegura el ‘Señor Maury’.

Te puede interesar: ¿Sabe usted qué es la depresión vaginal y qué tan grave puede ser?

Entre más brusco sea el material de la cuerda el ‘nawa ato’ es según ellos, “más bonito y artístico”, que el de una soga más suave. Por otro lado, los trazos que se generan en la piel se determinan por el tipo de atadura, es decir, si éstas son horizontales, verticales o si se hacen con la cuerda rombos o cuadrados, así serán las marcas que quedarán en la piel. Es importante aclarar que no solo se ata para suspensión, también se puede hacer en piso y siempre se debe atar por encima o debajo de las articulaciones, nunca sobre ellas.

Con todo esto, ¿cuál es el placer que encuentra un rigger al hacer esto? Maury responde desde su perspectiva siempre con su tono de hablar suave y pausado. “Esto es sensorial y emocional. Primero ser consciente de que alguien en su libre albedrío te entrega su sumisión, no de una manera convencional, ni en un sentido de esclavitud o de maltrato, sino desde el punto de vista desde la legitimidad de tu derecho a decidir -yo quiero que tú me ates-, esa entrega y saber que tienes el poder y el conocimiento de que una persona te entrega hasta su seguridad y la ponga en tus manos es algo gigantesco, es como ser un pequeño tirano. El poder es para disfrutarlo”.

La sumisa: las marcas son lo más bonito

‘Amonet’ entre vestida con un enterizo plateado, una máscara del mismo color y el cabello recogido. “Siempre debemos usar ropa ajustada, porque de lo contrario, las cuerdas podrían enredarse, mientras que un traje ceñido permite que la cuerda pase fácilmente. También se puede estar desnuda, usar lencería, o enterizos. Depende del gusto de cada quien”, comenta para RCN Radio.

Mientras el ‘Señor Maury’ le recorre el cuerpo con sus sogas, ‘Amonet’ dice que es fundamental que tanto el atador como la atad@ se comuniquen, que cada uno sea consciente de lo que están haciendo para evitar cualquier incidente. Para ello tienen ‘semáforos’, el color rojo viene siendo una clave de seguridad, es decir, si para usted este color es ‘marrano’, entonces debe decir esta palabra cuando algo le está verdaderamente molestando, quiere cambiar de posición o simplemente acabar con la sesión.

Mira también: Masajes eróticos para disfrutar de una placentera ‘previa’

Igual con el color amarillo, si para usted esto se traduce a la palabra ‘pájaro’, significa entonces que hay algo que le incomoda pero no es de gravedad, ni urgencia, solo de revisar y arreglar. “El rigger debe estar revisando constantemente, siempre preguntar su uno está bien, si hay algo que le duele o no le gusta. Así estas actividades se van haciendo de forma más consciente”.

Antes de entrar en juego, se debe hacer un consenso, hablar lo que les gusta y lo que no. Ser sincero con los traumas sicológicos, fobias, miedos; así como los daños físicos que tenga o haya tenido, como fracturas, problemas en la piel y demás.

“Si alguien es claustrofóbico y no lo dice, puede entrar inmediatamente en desespero una vez esté amarrado. Y eso rompe con el momento. De igual modo, hay que decir todos los límites que uno tenga, si no le gusta la lluvia dorada, le escupan o le muerdan las tetillas. Esa necesario explicar -mi umbral de dolor es bajo, medio o alto- Porque si uno se encuentra con una dómina o amo verdaderamente malo y uno no fue del todo sincero, lleva las de perder y una vez se empieza ya no se puede decir que no”.

Sin embargo, si la sumisa o sumiso es novato, puede ser que su am@ tenga un poco más de piedad. De todas formas hay un asesoramiento previo para evitar este tipo de situaciones. Y en el caso de que se entre en crisis por claustrofobia o porque despertó algún tipo de trauma después de recibir una cachetada o un azote, es necesario parar la sesión y el dominante deberá darle apoyo emocional a su sumiso hasta lograr nuevamente la calma.

Lea también: Dieta sexual, ¿la mejor forma para bajar de peso?

Otra cosa con la que se debe ser sincero es con la comida que haya ingerido y la hora en que la consumió, esto con el fin de evitar malestares estomacales, por ejemplo, si se comió una bandeja paisa, no lo dijo y a su dominante le dio por amarrarlo por el abdomen y ponerlo en una pose boca abajo, ya podrán imaginarse la escena.

Ahora, ya depende del contrato, porque sí, existen contratos entre dominantes y sumisas en los cuales dejan claro los horarios para verse, lo que les gusta, lo que no y el tipo de relación que tendrán, sus límites y fetiches porque recuerden, esto no se trata de hacerlo todo a la ‘maldita sea’. Hay técnicas hasta para dar una nalgada y por supuesto, también hay zonas prohibidas para no azotar.

“No se pueden tocar ni los riñones, ni la columna. Azotar los omóplatos, las nalgas, piernas… Todo lo que sea músculo y nada de articulaciones”, dice Amonet.

La sesión de esta entrevista llega a su fin, y tanto el ‘Señor Maury’ como ‘Amonet’ defienden a capa y espada el BDSM, que para ellos más allá de una serie de prácticas eróticas, es también una forma de promover una mejor calidad de vida.

“Algunos amos premian a sus sumisos cuando les va bien en la universidad o en el trabajo, y los castigan si es el caso contrario, cosas por ese estilo. Incluso esto ayuda para dejar ciertos vicios como el cigarrillo. Si uno tiene un dominante al que no le gusta fumar, puede que le diga -aquí no fumará ni un solo cigarrillo- y de ese modo su sumiso puede ir dejándolo y por supuesto, eso lo ayudará en su vida”.

La sexualidad es un universo lleno de misterios, mitos, tabúes y mucho placer. Aunque el sexo es un factor universal, común entre todos los habitantes de este planeta, lo cierto es que a lo largo de los años, cada país o cultura ha desarrollado sus propias costumbres o ‘mañas a la hora de realizar el acto sexual. De modo que cada quien, con su cada cual… Y a usted ¿Qué es lo que más le gusta?.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital / Fotos: Inaldo Pérez