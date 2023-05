¿Tienes gatos? Esto es lo que pasa si duermes con tu michi ¡No lo vas a creer!

Hay que destacar que a ellos no les gusta un lugar fijo, por lo que todo el tiempo están cambiando de cama.

¿Qué pasa si duermo con un gato?

Hay también algunos que prefieren un gimnasio especial para ellos o ciertos objetos como túneles, bolsas, encima de la ropa del dueño, en fin.

Por otra parte, hay michis que no pueden estar separados de sus dueños. Por lo que, duermen en la cama y calientan esa zona para que sus amos estén acalorados. Sin embargo, muchas veces no es tan cómodo, por lo que uno no se puede estirar.

Ahora bien, algunos se preguntan por qué su gato duerme con usted. La razón es porque están absorbiendo todas las malas energías y lo están protegiendo de espíritus o de todo en general.