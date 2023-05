¿Qué es lo bueno y lo malo de tener un gato? Hay más cosas a favor que en contra

Tener un gato como mascota qué es lo bueno y lo malo.

De seguro muchos de nosotros tiene una mascota en casa, no obstante, son los gatitos los más opcionados, precisamente por su independencia.

Pero a la hora de elegir un felino como una compañía hay varios aspectos que tener en cuenta, pues si bien no necesitan de paseos diarios y perfectamente podrían quedarse solos en casa durante algunos días, esto no quiere decir que no necesiten de tu atención, cariño y algunas otras cosas.

La alimentación, la visita al veterinario y los juegos son parte fundamental en la tenencia de un gatito en casa, pues al igual que otro animalito requiere de cuidados, aunque no sean en la misma medida.