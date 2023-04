La razón por la que los gatos duermen tanto ¿la conocías?

Los que tienen 'michis' se sorprenderán con la razón por la que los gatos duermen tanto.

No hay por qué sacarlos a un parque, ellos pueden hacer sus necesidades en la arenera y se bañan solitos. Sin embargo, también hay que cuidarlos y así evitar cualquier tipo de enfermedad.



Ellos también son seres que merecen nuestra atención. Para algunos, ellos son como niños, porque en el día duermen y en la noche parecen 'terremoticos'.

Algunos no saben el porqué ellos son tan dormilones. Aquí en La Mega le contamos la razón, por si usted tiene un 'michi' y no lo sabía, para que no se preocupe.