Sony ha decidido darle un giro a su enfoque portátil. Así que, en lugar de lanzar una nueva consola portátil, llega el PlayStation Portal, un dispositivo que, aunque no es una consola en sí, promete llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel. ¿Pero realmente vale la pena? Vamos a descubrirlo.

¿Qué es exactamente el PlayStation Portal?

El PlayStation Portal no es una consola portátil como la Switch o la Steam Deck. En realidad, es un dispositivo que te permite jugar a tu PS5 con la función de Remote Play que se puede usar en un celular o tablet, pero con una experiencia mejorada.

Este dispositivo permite tener todos los beneficios DualSense, el control de la PS5, pero con una pantalla de 8 pulgadas en el medio. Básicamente, eso es el PlayStation Portal.

Lo bueno es que no necesitas un mando, ni un PC, ni siquiera un móvil para jugar. Todo está en un solo dispositivo, y si ya tienes una PS5, puede ser una adición bastante tentadora.

Eso sí, no es para todos. Es esencial que tengas en claro que este gadget no funciona sin una PS5 encendida y conectada a la misma red WiFi. Así que, si esperabas jugar a tus juegos favoritos en cualquier lugar sin depender de tu consola, con este dispositivo no tendrás esa opción.

Pantalla y sonido: ¿Qué tan bien se ven y se escuchan tus juegos?

Uno de los aspectos más destacados del PlayStation Portal es su pantalla. Su panel LCD de 8 pulgadas es bastante impresionante, pues ofrece una resolución de 1080p y hasta 60 FPS, lo que se traduce en gráficos con gran calidad y muy fluidos.

Durante las pruebas que hicimos, juegos como Rise of Ronin, Spider-Man 2 o Horizon Forbidden West lucían increíbles. Pero la calidad de la imagen y fluidez dependerán de la calidad de tu conexión a internet. Si estás acostumbrado a jugar a 60 FPS, puede que lo notes más. Pero si eres más flexible y no te importa jugar a 30 FPS de vez en cuando, seguramente estarás feliz con lo que ofrece.

En cuanto al sonido, cumple con lo necesario, los altavoces integrados hacen un buen trabajo. Si eres de los que prefieren una experiencia más inmersiva, probablemente querrás usar auriculares.

Ergonomía y diseño: Cómodo para jugar horas y horas

Si alguna vez has usado un DualSense, sabrás lo cómodo que es. Sony ha aprovechado ese diseño y lo ha aplicado al PlayStation Portal. El resultado es un dispositivo que, a pesar de su tamaño y peso (un poco más de 500 gramos), es súper cómodo en las manos.

Puedes jugar durante horas sin sentir que te vas a quedar sin manos. El diseño es simple, pero efectivo. Aunque, si ya llevas un tiempo jugando con la PS5, puede que notes que los joysticks del Portal son un poco más pequeños que los del DualSense. Al principio, puede ser raro, pero te acostumbras.

Además, el dispositivo incluye todas las características hápticas y gatillos adaptativos del DualSense, lo que lo hace perfecto para juegos que las soportan, como Spider-Man 2 o AstroBot. La vibración y los gatillos se sienten tan bien como en el mando original, lo que añade un plus a la experiencia de juego.

Conectividad y batería: ¿Qué tal la duración?

El PlayStation Portal necesita una buena conexión WiFi para funcionar bien, al usarlo con datos móviles, la calidad de imagen bajó bastante y hubo más lag en los controles.

La batería, por otro lado, es decente, ofrece alrededor de 5 horas con el brillo y el volumen al máximo. No está mal para un dispositivo de este tipo, pero si planeas largas sesiones de juego, tal vez necesites tener el cargador a mano.

¿Deberías tener el PlayStation Portal?

El PlayStation Portal es un dispositivo interesante, pero no es para todos. Si eres un fan hardcore de PlayStation y quieres la libertad de jugar desde la cama, el sofá o cualquier otro lugar de tu casa, sin depender de una TV, este gadget puede ser una buena compra. Eso sí, asegúrate de tener una conexión a internet sólida para evitar frustraciones.