¡Atención, cazadores de vampiros y fanáticos de Castlevania! Konami lo ha vuelto a hacer, trayendo de vuelta una parte icónica de la saga con Castlevania Dominus Collection. Si alguna vez te preguntaste cómo sería revivir esos días de Nintendo DS pero en una consola de última generación como la PlayStation 5, entonces esta colección es para ti. Estamos hablando de títulos clásicos que marcaron época y definieron lo que significa enfrentarse a Drácula y sus secuaces.

Konami ha estado en una misión para mantener la llama de Castlevania viva. Pero con Dominus Collection lleva esta tarea al siguiente nivel. Esta vez, la estrella del espectáculo son los juegos de la era de Nintendo DS, con Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, Order of Ecclesia, y, para rematar, una versión renovada del mítico Haunted Castle. ¡Sí, leíste bien!

