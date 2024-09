Después de casi 20 años de espera para un nuevo juego principal de la saga Mana, Visions of Mana finalmente ha llegado, y déjenme decirles que la espera valió la pena. Este juego no solo trae de vuelta la magia de la serie, sino que también la moderniza de una manera espectacular. Aunque tiene algunos detalles que podrían mejorarse, el sistema de combate, las clases y los personajes nuevos hacen que este RPG se destaque. ¡Es una joya que ningún fanático debería perderse!

El comienzo de Visions of Mana es refrescantemente simple, y en este caso, menos es más. En lugar de abrumarnos con una historia complicada, el juego nos presenta una trama fácil de seguir. Encarnas a Val, un espadachín habilidoso que tiene la tarea de escoltar a un grupo de personas elegidas para sacrificar sus almas y así mantener vivo el Árbol de Mana. Entre ellos se encuentra Hinna, la amiga de la infancia de Val y su posible interés amoroso. Este dúo se gana tu cariño desde el primer momento. Val es optimista y encantador, mientras que Hinna, en lugar de lamentar su destino, está emocionada por hacer su peregrinación.

A medida que avanzas en la historia, se unen más personajes al grupo, cada uno con su propia personalidad que añade variedad al equipo. Por ejemplo, Careena, una chica valiente, pero con mal genio, te sorprenderá con su carácter, mientras que Morely, el serio del grupo, aporta los momentos más divertidos con su actitud brusca. Lo genial es que sus historias no se sienten forzadas, sino que se entrelazan con la trama principal de una manera natural, dándote la oportunidad de conocerlos y entenderlos mejor.

Cuando la historia se vuelve complicada

Aunque la primera mitad de Visions of Mana es rápida y entretenida, la segunda mitad se vuelve un poco más lenta. Sin entrar en detalles para evitar spoilers, gran parte de las últimas 15 a 20 horas del juego (completé la campaña en unas 40 horas) se siente como relleno innecesario. La simplicidad que me encantaba al principio desaparece, y la historia se empieza a complicar con demasiada información. Aun así, el final es emocionalmente satisfactorio, aunque el ritmo más lento en la segunda parte del juego puede ser un poco frustrante.

El combate: la verdadera estrella del juego

Si hay algo que Visions of Mana hace a la perfección, es el combate. Las batallas son rápidas, emocionantes y estratégicas. Además de los ataques estándar y especiales, puedes lanzar hechizos y movimientos para aprovechar las debilidades del enemigo. Lo interesante es cómo se llena el indicador de Golpe de clase a medida que atacas, recibes daño y usas movimientos, lo que te permite realizar ataques devastadores en los momentos más oportunos.

El sistema de combate también incluye Vasijas Elementales, que son objetos equipables que proporcionan habilidades especiales. Por ejemplo, el Globo Lunar crea una burbuja en el campo de batalla que ralentiza a los enemigos y acelera los ataques de tu equipo. Sin embargo, al equipar una Vasija Elemental, también cambias automáticamente la clase de tu personaje, y aquí es donde el juego realmente brilla.

El sistema de clases: pura diversión

El sistema de clases de Visions of Mana es, sin duda, lo más divertido del juego. Cada personaje tiene una clase única para cada elemento, y al equipar una Vasija Elemental, cambias su rol, movimientos y habilidades. Por ejemplo, al equipar el Globo Lunar, Val se convierte en un Aegis, un tanque con lanza y escudo en lugar de su espada habitual, mientras que Careena se transforma en una Moon Charterer, una clase de apoyo que utiliza el baile con abanicos.

Lo mejor de todo es que cada clase tiene habilidades y movimientos únicos, y a medida que avanzas, puedes desbloquear más gracias a la Trama Elemental, un sistema de mejora que te permite personalizar a tus personajes. Además, cada vez que equipas una Vasija Elemental por primera vez, disfrutas de una escena de transformación que parece sacada de un programa de Super Sentai, lo que añade un toque de diversión al juego.

Estrategia en cada batalla

El sistema de combate de Visions of Mana no se trata solo de machacar botones. Necesitas pensar estratégicamente y aprovechar al máximo las clases y habilidades de cada personaje. Los jefes pueden ser difíciles si no usas todas tus opciones, y algunos de ellos tienen mecánicas interesantes que te mantendrán en tensión. Desde ataques de área de efecto hasta la habilidad de robarte tu Vasija Elemental, cada jefe tiene algo único que ofrecer, y derrotarlos es siempre gratificante.

Exploración y estilo visual

La exploración en Visions of Mana también es una parte importante del juego. Los escenarios son vibrantes y parecen sacados de un libro de cuentos, desde selvas exuberantes hasta tundras nevadas. Además, hay cofres y objetos coleccionables escondidos por todo el mapa, lo que te anima a explorar cada rincón del mundo. Aunque el estilo artístico es genial, hay algunos errores visuales que pueden distraer, como la desincronización de labios y caídas de la velocidad de fotogramas, especialmente en la versión de PlayStation 5.

¿Vale la pena Visions of Mana?

A pesar de sus defectos, Visions of Mana es un regreso triunfal para la serie. Su sistema de combate emocionante, el sistema de clases profundo y los personajes entrañables hacen que valga la pena jugarlo. Si bien algunos problemas de ritmo y errores visuales pueden ser molestos, la diversión que ofrece supera con creces estos inconvenientes. Ya seas un fanático de la serie de hace tiempo o un novato en el mundo de Mana, Visions of Mana tiene algo especial para ofrecer. ¡No te lo pierdas!