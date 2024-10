Los gatos han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los animales de compañía más populares junto a los perros. A pesar de su fama de ser independientes y en ocasiones distantes, la relación que los felinos domésticos establecen con los humanos es mucho más compleja de lo que parece. Aunque se cree que los perros son más capaces de entender las emociones humanas, los gatos también muestran una sorprendente sensibilidad hacia sus dueños, solo que lo hacen de forma más sutil.

Gatos y humanos: una relación que se forja a su ritmo

A lo largo del tiempo, la creencia general ha sido que los gatos son más fríos o distantes en comparación con los perros, pero esta idea es cada vez más desmentida por estudios científicos. John Bradshaw, experto en comportamiento felino de la Universidad de Bristol, ha dedicado años a investigar cómo interactúan los gatos con los humanos y otros felinos. En su libro Cat Sense, Bradshaw destaca que los gatos perciben a los humanos como iguales, a diferencia de los perros, que cambian completamente su conducta al interactuar con personas.

Bradshaw ha observado que los gatos utilizan con los humanos las mismas conductas que aplican entre ellos. Levantar la cola, frotarse contra las piernas o sentarse al lado de sus dueños son muestras de afecto similares a las que usarían con otros gatos. Según el especialista, los gatos no nos perciben como criaturas diferentes, sino como grandes compañeros felinos. "Los gatos no se comportan con nosotros de manera distinta a como lo harían con otros gatos. Nos ven más grandes, pero eso no afecta su comportamiento", explica.

La inteligencia emocional de los gatos Una de las características más fascinantes de los gatos es su habilidad para aprender de los humanos. Los felinos, aunque puedan parecer indiferentes en ocasiones, son capaces de desarrollar fuertes lazos con las personas que más atención les prestan. "Los gatos son muy observadores y adaptan su comportamiento en función de quién les cuida o alimenta", dice Bradshaw. Esta capacidad de adaptación les permite identificar a los miembros de la familia que son más receptivos a sus necesidades, como aquellos que se levantan a medianoche para darles una golosina. A pesar de su naturaleza reservada, los gatos pueden ser profundamente leales a sus dueños. Esta lealtad se manifiesta en pequeños gestos como seguir a una persona por la casa, ronronear cuando se sienten a gusto o buscar compañía en momentos específicos del día. Aunque estas muestras de cariño no sean tan evidentes como las de los perros, los gatos saben cómo forjar una conexión emocional significativa. Lee también: ¿Es verdad que todos los gatos blancos son sordos? Lo que dice la ciencia ¿Por qué se considera que los gatos son fríos? La percepción de que los gatos son fríos o distantes proviene en gran medida de su independencia y de cómo expresan su afecto de forma menos obvia. A diferencia de los perros, que son animales de manada, los gatos son cazadores solitarios, lo que ha condicionado su comportamiento social a lo largo de su evolución. Sin embargo, esta independencia no debe confundirse con falta de afecto. Los gatos, al igual que los perros, son capaces de formar vínculos profundos con las personas, pero lo hacen de manera más pausada y discreta. Bradshaw también señala que, a diferencia de los perros, los gatos no cambian drásticamente su comportamiento cuando están con humanos. Mientras que los perros pueden mostrar sumisión o adoptar una postura de juego diferente con las personas, los gatos simplemente interactúan con nosotros de la misma forma en que lo harían con otros felinos. Esto explica por qué, aunque su comportamiento pueda parecer más indiferente, los gatos en realidad nos consideran parte de su grupo social.