Los gatos calicó, reconocidos por su pelaje tricolor, que incluye una combinación de manchas negras, blancas y anaranjadas, son mayoritariamente hembras. Este fenómeno no es casualidad, sino que tiene una explicación científica que se remonta a la genética, específicamente al comportamiento de los cromosomas sexuales.

De acuerdo con información brindada en la página web de National Geographic, la coloración de un gato, especialmente los tonos negro y naranja que caracterizan a los calicó, está determinada por los genes ligados al cromosoma X.

Las hembras, al tener dos cromosomas X, tienen la posibilidad de heredar dos variantes diferentes de estos genes: uno que codifica el color negro y otro el color naranja. De esta forma, si uno de los cromosomas contiene el gen del color negro y el otro el del color naranja, ambos colores se manifestarán en su pelaje. Además, el blanco, que es producto de un gen no ligado a los cromosomas sexuales, se suma a la combinación, creando el patrón tricolor característico.

¿Por qué la mayoría de los gatos calicó son hembras?

Por otro lado, los gatos machos, que poseen un cromosoma X y uno Y, no pueden presentar esta misma combinación de colores. Dado que solo tienen un cromosoma X, solo pueden heredar uno de los genes que codifican para el color negro o el naranja, pero no ambos. Esto significa que los machos suelen tener pelajes de uno o dos colores, pero no tres.

Sin embargo, existen raras excepciones en las que un macho puede ser calicó. Esto ocurre debido a una anomalía genética conocida como síndrome de Klinefelter, en la que el gato macho presenta una configuración cromosómica XXY, en lugar de la típica XY. Esta mutación permite que el gato tenga dos cromosomas X, como las hembras, lo que abre la posibilidad de heredar los genes para los colores negro y naranja. No obstante, estos machos suelen ser estériles debido a la anomalía genética.

