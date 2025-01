La televisión en vivo nos muestra la realidad en su estado más puro, sin filtros ni guiones. Esta semana, la periodista peruana Milagros Leiva recibió la trágica noticia del fallecimiento de su padre en plena emisión de su programa en Willax.

La conductora no pudo ocultar su dolor y su reacción espontánea ha conmovido a la audiencia, demostrando una vez más la capacidad de la televisión para conectar con las emociones más profundas de los espectadores.

Sin poder ocultar su conmoción, interrumpió su labor para compartir con los televidentes la noticia que lo había dejado sin palabras y, además, anunciar su necesidad de retirarse del set.

“Doctora, un segundo Rolo, le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone, no lo he escuchado. Y bueno, es que Rolo, lo voy a decir por qué además la audiencia me quiere mucho”, dijo entre lágrimas parando así el debate que se estaba llevando a cabo.

"A partir de este momento Kike Montenegro queda a cargo, tengo que decirlo, mi papá ha muerto. Y tengo que irme del programa. Lo siento mucho. Por favor, cuida mi lado”, prosiguió.

Milagros Leiva se entera en vivo del fallecimiento de su padre.

"Mi papá ha muerto, tengo que irme del programa"



Mi sentido pésame, Milagros Leiva. pic.twitter.com/lOVkaBFsiL — BUXTREP (@buxtrep) January 10, 2025