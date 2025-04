Shakira vuelve a Medellín por todo lo alto, y no lo hará sola. La artista colombiana más internacional será acompañada por Karol G y Maluma durante sus conciertos del12 y 13 de abril en el estadio Atanasio Girardot,en el marco de su gira mundial Las mujeres ya no lloran. Aunque no se ha confirmado en qué fecha se presentará cada uno, se espera que los tres compartan escenario en uno de los momentos más esperados de la música latina en 2025.

Tras haber tenido que cancelar su presentación inicial en febrero por problemas logísticos, Shakira anunció nuevas fechas con la promesa de que Medellín viviría “sorpresitas” únicas. La expectativa creció aún más cuando medios como El Colombiano confirmaron la presencia de Karol G y Maluma, generando una ola de entusiasmo en redes sociales.

La gira Las mujeres ya no lloran ha sido un fenómeno global. Con presentaciones en Estados Unidos, México, España y varios países de América Latina, fue catalogada por Billboard como la más taquillera del mes de febrero. El show combina los grandes éxitos de Shakira —desde Hips Don’t Lie y Waka Waka, hasta Monotonía y Bzrp Music Sessions Vol. 53— con un montaje visual de gran escala, consolidándola como una de las artistas más influyentes del pop mundial.

Este momento también marca un capítulo especial en la relación de Shakira con Karol G y Maluma. Con la ‘Bichota’, compartió el exitoso tema TQG, que recibió múltiples premios y rompió récords de streaming. A Maluma, por su parte, lo une una colaboración en Chantaje, que los catapultó juntos al número uno en varios países. Lejos de los rumores de distanciamiento, ambas cantantes han expresado públicamente su admiración mutua, y los tres artistas representan el orgullo colombiano ante el mundo.

Aunque algunos seguidores lamentan que Bogotá no haya contado con estas mismas sorpresas, Medellín se alista para recibir dos noches históricas que quedarán en la memoria del pop latino. Shakira no solo regresa a su país, sino que lo hace reafirmando su lugar como una leyenda viva de la música global.