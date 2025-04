Shakira vuelve a España con su gira ‘Las Mujeres No Lloran’: ¿cómo será su regreso al país de Piqué?

El fenómeno mundial de Shakira sigue arrasando con su gira ‘Las Mujeres No Lloran’, y ahora la cantante colombiana ha confirmado que incluirá a España en su recorrido. El anuncio ha causado revuelo no solo entre sus fanáticos, sino también por lo que significa para la artista regresar al país que dejó tras su mediática ruptura con Gerard Piqué.

Un regreso cargado de emociones

En una entrevista para el informativo Telediario, Shakira expresó su entusiasmo por reencontrarse con su público español:

“Por supuesto que voy a ir a España a cantar, me muero si no voy a España a cantar”, declaró con emoción.

Su regreso a territorio español no es cualquier parada en la gira; es un momento clave en su carrera, pues representa el cierre de un capítulo marcado por el dolor y la traición, transformado en un renacimiento artístico que ha conquistado al mundo.

“Este es un deber y una y además una gran un gran deseo poderme ir a encontrar con mi público español. Sé que va a ser épico”, añadió la colombiana en la entrevista.

La gira que arrasa en el mundo

Desde su anuncio, ‘Las Mujeres No Lloran Tour’ ha sido un éxito rotundo, con entradas agotadas en múltiples ciudades. América Latina ha sido testigo del fenómeno Shakira, con conciertos vibrantes en países como Perú, Colombia, México y Argentina, donde miles de fanáticos han coreado sus éxitos y han vibrado con su energía en el escenario.

España: el epicentro de la polémica

El regreso de Shakira a España no solo despierta emoción, sino también expectación ante la posible reacción de Gerard Piqué y su entorno. Tras la ruptura, la cantante lanzó temas como ‘BZRP Music Sessions #53’ y ‘TQG’ junto a Karol G, en los que dejó en claro su postura ante la infidelidad y el final de su relación con el exfutbolista.

Ahora, con su llegada a España, surgen preguntas: ¿Habrá indirectas en sus conciertos? ¿Se mencionará a Piqué de alguna manera? ¿Cómo responderán los medios y los fanáticos españoles a su regreso?

Un show que promete ser épico

Si algo ha demostrado Shakira es que transforma cada etapa de su vida en arte y espectáculo. Su show en España promete ser uno de los más memorables de la gira, con un repertorio lleno de éxitos, coreografías impactantes y, posiblemente, algún mensaje oculto para su ex.

Con esta gira, Shakira no solo celebra su música, sino que también se reafirma como una de las artistas más icónicas del momento.Y, aunque no se han confirmado fechas y ciudades, lo cierto es que su regreso a España no será solo un concierto, sino un evento cargado de historia, emoción y, sin duda, controversia.