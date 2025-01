El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona presentó este viernes su nuevo álbum, 'Seco', una colección de 12 canciones que reflejan "la esencia más íntima y honesta de su trayectoria musical", informó su publicista.

Detalla que este proyecto marca un regreso a las raíces del artista, explorando un universo de emociones, historias y paisajes sonoros que conectan con la humanidad de sus seguidores.

Las canciones son Barcelona, Despacio que hay prisa, 70%, Luna, Poquita fe, Motel revolución, Nirvana, Gritas, Mentira, Mujer, Un gran gusto conocerte, y Todo termina, que se destacan por su "profundidad lírica y su versatilidad musical".

'Motel revolución' expone las contradicciones y complejidades de las relaciones contemporáneas en un relato cargado de melancolía y verdad.

"Esta canción se convierte en un punto clave del álbum por su habilidad para capturar los altibajos emocionales de un mundo en constante cambio", subraya el comunicado.

'Mujer' es un homenaje a las mujeres que marcaron la vida del artista: su madre, abuela, tías, pareja e hija. De hecho, su hija Adria Arjona protagoniza el video promocional este tema.

Arjona define la canción como una reflexión sobre el empoderamiento que no busca confrontación, sino un reconocimiento sincero de la fortaleza y la sutileza. El video, dirigido por el propio Arjona, incluye a su hija, Adria Arjona, como protagonista.

Con un simbolismo que mezcla lluvia, fuerza y redescubrimiento, el video es considerado como una de las producciones visuales más importantes de su carrera, destacando el compromiso del artista con la narrativa audiovisual como una extensión de su música, señala la nota.

Letra de 'Mujer', de Ricardo Arjona

No sé quién las invento

No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios

Que vio al hombre tan solo y, sin dudar, lo pensó en dos

En dos

Dicen que fue una costilla

Hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar

Después de hacer el amor, hasta el tocador y sin voltear

Sin voltear, sin voltear

Y si habitaran la Luna

Habría más astronautas que arenas en el mar

Más viajes al espacio que historias en un bar

En un bar, ¿por qué negar?

Que son lo mejor que se puso en este lugar

Mujeres

Lo que nos pidan, podemos

Si no podemos, no existe

Y, si no existe, lo inventamos por ustedes

Mujeres

Lo que nos pidan podemos

Si no podemos, no existe

Y, si no existe, lo inventamos por ustedes

Mujeres

¿Qué hubiera escrito Neruda?

¿Qué habría pintado Picasso?

Si no existieran musas

Como ustedes

Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo

Y, al final, la historia termina en par

Porque, en pareja, vinimos y, en pareja, hay que terminar

Terminar, terminar

Y si habitaran la Luna

Habría más astronautas que arenas en el mar

Más viajes al espacio que historias en un bar

En un bar, ¿por qué negar?

Que son lo mejor que se puso en este lugar

