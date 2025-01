Kapo, una de las estrellas emergentes colombianas que más ha despuntado en el último año, lanzó 'Aloh Aloh', donde vuelve a reivindicar su característico estilo de 'afrobeat latino' y que pretende llegar a la lista de éxitos como pasó con sus éxitos 'Ohnana' y 'UWAIE'.

"'Aloh Aloh' es una celebración del ritmo, del instante y de lo que me inspira. Quise crear una canción que se sintiera tan natural como el nombre mismo: pegajosa, única y llena de vida", comentó Kapo citado por su agencia de prensa.

Esta nueva canción, escrita por el mismo Kapo, es "una propuesta vibrante que continúa consolidando su estilo único dentro del afrobeat latino", sigue la tradición del artista colombiano de bautizar sus 'singles' con nombres de los sonidos pegadizos que llevan sus estribillos.

"La canción destaca por su energía envolvente, ideal tanto para la pista de baile como para la radio, reafirmando el lugar de Kapo como una de las figuras más innovadoras de la música actual", afirmó su agencia de comunicaciones.

Aloh, aloh, aloh, aloh

Yo, Gangsta, where you at?

Ay, mujer bella, tú-tú

Y tiene' magia, sí, sí

Y si me dejo llevan de tu swing, me enamoro yo

Ay, no quiero verte triste

Ay, siempre sonríe así, sin descanso (La vida es una sola)



[Coro]

Y vos sos más que un beso, que unas horas, dos caricia' y un café

Contarte historia' y escuchar lo que a todo' no deja' ver

Pero te quiero, y también quiero que me quiera'

Quiero ver lo que nadie ve



[Post-Coro]

Tus ojito' me roban еl alma

Aloh, aloh, aloh, aloh, girl

Yeah, que suenе como suenan las palma', ah-ah

Aloh, aloh, aloh, aloh, gyal



[Verso]

Yo tu cómplice

Le creo todo lo que dice

Dándome amor en tanta escase'

Viviendo en Madrid el mejor romance

Y ante' no tenía na', contigo tengo todo

Y sonrisa perfecta, sin ser un diamante tú brillaste, ma

De vacaciones contigo, no hay nada que ocultar

Y tú y yo queremo' si te vieras como yo te veo, sabrías que (Vos sos, vos sos)

[Coro]

Y vos sos más que un beso, que unas horas, dos caricia' y un café

Contarte historia' y escuchar lo que a todo' no deja' ver

Pero te quiero, y también quiero que me quiera'

Quiero ver lo que nadie ve



[Post-Coro]

Tus ojito' me roban el alma (Aloh, aloh)

Aloh, aloh, aloh, aloh, girl

Yeah, que suene como suenan las palma', ah-ah

Aloh, aloh, aloh, aloh, gyal