En 2024, Greeicy consolidó su posición en la industria musical gracias al rotundo éxito de "A Veces a Besos".Esta colaboración con Ovy on the Drums y Keityn no solo conquistó al público con su pegadiza fusión de reggaetón y melodía, sino que también escaló las listas de popularidad en Estados Unidos. El remix junto a Kapo le dio un nuevo aire a la canción, demostrando la versatilidad de Greeicy y su capacidad para reinventarse.

Posteriormente, la cantante sorprendió a sus fans con el lanzamiento de "¿Qué Te Pasó?", un dueto con Jay Wheeler que destacó por su autenticidad y frescura. Esta colaboración no solo reafirmó su talento para explorar nuevos sonidos, sino que también consolidó su posición como una de las artistas más versátiles de la escena musical latina.

Recientemente, la artista sorprendió a sus seguidores con el tema "Efímero", con el que mostró su lado más introspectivo, ya que la canción fue inspirada en una pérdida personal, en la que Greeicy llevó al público a un profundo viaje emocional, reafirmando su capacidad para convertir experiencias humanas en obras musicales que trascienden.

En diciembre de 2023, una tía de la cantante falleció y a través de sus redes sociales expresó su dolor. "No te quedaste tú, pero sí tus sonrisas, tus canciones y todas las historias. Quisiera tener una lupita como la que hacías con tu mano que me dejara ver en el lugar que ahora estás haciendo felices nuevas almas. Cantándoles las canciones de siempre", escribió la cantante.

Y finalizó: "Cuando me vaya quisiera irme como tú, y quedarme tan metida en el corazón de los demás. Como estás en el de todos los que te disfrutamos".

Si esta casa hablara

Diria que se siente sola

La cama sin tu compañía

Es como un party sin personas

El dia ya no quiere terminarse

Porque al reloj le faltan horas

A tu lado todo era perfecto

Pero ahora

Las flores nuevas se volvieron viejas

Los días claros se volvieron grises

Las nubes blancas se volvieron negras

Y los veranos se volvieron tristes

El lobo ya no aúlla en luna llena

Y al comediante no le salen chistes

Por aquí nada ha vuelto a ser lo mismo

Desde que te fuiste

Nada es igual

Todo es tan efímero

Me aleje de ti pero

Me sueño con borrar la historia

Y escribir de nuevo el final

Pero es tan efímero

Que más hago dímelo

El problema no es que no te olvide

Es que no te quiero olvidar

Oh oh oh

No te quiero olvidar

Oh oh oh

No te quiero olvidar

