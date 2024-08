La música está de fiesta con el regreso de Rosalía, quien ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su nuevo sencillo después de un año de ausencia. La cantante española de 31 años lanzará una canción titulada New Woman, en colaboración con Lisa, integrante del famoso grupo de k-pop femenino, Blackpink. Este lanzamiento global está programado para el 15 de agosto a las 7:00 p.m., hora de Colombia.

Adelanto de la canción de Lisa y Rosalía New Woman

La noticia fue revelada a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambas artistas aparecen sentadas una al lado de la otra, luciendo gafas de sol y transmitiendo una vibra de complicidad y estilo. Este anuncio ha generado una gran expectación entre los fans de ambas artistas, quienes han estado esperando ansiosamente una colaboración desde que se conocieron.

Lisa, quien ha sido una figura prominente en el mundo del k-pop desde el debut de Blackpink en 2016, compartió un adelanto de la canción en su cuenta de TikTok. En el breve clip, se le escucha cantar “Bangin’ it, bangin’ it, wanna crack these walls/ Bangin’ it, bangin’ it, wanna echo through the halls”, lo que se traduce al español como “Golpeándolo, golpeándolo, quiero romper estas paredes/ Golpeándolo, golpeándolo, quiero hacer eco en los pasillos”. Esta letra sugiere una energía poderosa y un mensaje de empoderamiento que seguramente resonará entre los oyentes.

Lea también: Epa Colombia confiesa cuánto gastó en su trasplante capilar: se le fue una millonada